(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: dias que mostram quadro de mudança em sua forma de reagir aos problemas e exigência do cotidiano. Intuição destacada. Interesses: vantagens podem ser esperadas em seu trabalho e negócios com imóveis. Vida íntima e sentimentos: deixe de lado o conformismo e mude as suas decisões.

