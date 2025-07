(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: a Lua aponta momento de busca pela variedade e pelas novas experiências. Hoje, pessoa amiga poderá ajudá-lo com orientação e conselhos. Interesses: valorização e ganhos em quadro mais positivo para as obrigações do trabalho. Vida íntima e sentimentos: bons acontecimentos mudarão seu ânimo.