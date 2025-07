(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento astral que trará maior detalhismo em público em dia de apego à tradição, raízes e lembranças. Interesses: use de seu senso de oportunidade e memória apurada na lida com desafios do trabalho. Vida íntima e sentimentos: bons acontecimentos podem bem alterar os seus planos.