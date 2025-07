(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: sua opinião e relação com pessoa próxima serão influenciados de forma benéfica por ânimo conciliador. Interesses: na lida com dinheiro você encontrará o melhor do dia. Quadro de realizações duradouras com plano de rotina. Vida íntima e sentimentos: bom humor por notícia inesperada.