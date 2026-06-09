(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento que lhe será muito benéfico. Mas, não se descuide de compromissos e promessas à família. Interesses: os elementos apontam boa lida com dinheiro, sorte e acerto. Seja dinâmico e interessado no trabalho. Vida íntima e sentimentos: valorização dos gestos de ternura e afeto.