(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento que lhe será muito benéfico. Mas, não se descuide de compromissos e promessas à família. Interesses: os elementos apontam boa lida com dinheiro, sorte e acerto. Seja dinâmico e interessado no trabalho. Vida íntima e sentimentos: valorização dos gestos de ternura e afeto.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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