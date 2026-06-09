(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: dias que trarão forte mudança em seus ânimo e humor. Isso lhe dará satisfação e sentido de realização. Interesses: nesta semana você terá influências que se desdobrarão por sua forma de ganhar a vida, trabalho e postos profissionais. Vida íntima e sentimentos: momentos benéficos.

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