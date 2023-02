Marcado para a próxima quinta-feira (09), o bloco carnavalesco Filhas da Luta, idealizado pelo Fórum 8M/Juiz de Fora, desfila pelas ruas de Juiz de Fora. A concentração está marcada para às 16h30, o bloco descerá o calçadão em cortejo, até a Praca da Estação, onde a festa continua, com diversos shows, no palco montado pela Funalfa.

Desde 2019, o bloco faz parte do pré Carnaval de Juiz de Fora. Além de propiciar um momento de alegria, tem por objetivo ser um “esquenta” para as atividades de mobilização de março, mês em que as mulheres de todo o mundo, em função do dia 8 de março, data internacional consagrada à luta por direitos das mulheres.

A última apresentação do grupo foi em 2020. Em 2021, o bloco precisou se reiventar e trouxe um pouco da magia do carnaval para a população, através de apresentações virtuais. Para esse ano, o público esperado é de 1000 pessoas .

Confira a programação completa:

Dia 09/02



A partir de 16:30h - Concentração Parque Halfeld



17h Show banda Margaridas Peludas



18:00 - Saída do Cortejo!! Descida da Halfeld – Blocos Afro e ritmistas da cidade e atrações circenses.

Maracatu Trovão da Roza

Muvuka

Pisa Ligeiro

Grupo de Circo

Trupicada.

Artistas Brincantes e Mambembes -*Bianca

As Parças -Palhaça Chuchuca e Nanoca

Júlio Fênix -Palhaço Faísca



19h chegada do Cortejo Praça da Estação



Shows:

19:30 - Ciça Liberdade

20h -Alessandra Crispin, Yara Canuto e Bateria Charmosas do Tamborim -

20:50 – D. Lecy do samba (madrinha do bloco) com Bateria das Charmosas do Tamborim

21:15 Encerramento: Maracatu Estrela na Mata