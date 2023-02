Atração confirmada para o Carnaval 2023, em Juiz de Fora, o Bloco Só Love promete agitar o público neste sábado (11), na Rua Dom Viçoso, no Bairro Alto dos Passos, na Região Sul da cidade. O evento acontece de 11h às 18h. O público esperado é de cerca de 3 mil pessoas, marcando a retomada das festividades carnavalescas na Região Sul do munícipio após a pandemia de Covid-19.

Dentro da programação haverá show com GabyGabizoca em ritmo de Carnaval para a crianças de 12h as 13h30, Dj com marchinhas a partir das 14h e o desfile do Bloco às 15h na Rua Dom Viçoso. De acordo com a organização do evento, a expectativa é que a festa seja em que as famílias possam se divertir junto curtindo o Carnaval, com opções para todas as idades e com segurança.

O evento é coordenado pela Kinfest com apoio da Abrasel Zona da Mata, Prefeitura de Juiz de Fora e SPM do bairro e é aberto ao público. Segundo a presidente da Abrasel Zona da Mata, Francelle Galil, “apoiar a realização do Carnaval contribui para a promoção da nossa gastronomia, fomenta o turismo de eventos e pode representar um crescimento de 30% no faturamento dos estabelecimentos envolvidos.

Para dar maior conforto aos foliões do Bloco Só Love os bares e restaurantes da rua funcionarão como camarotes. São eles: Churrasqueira BBQ, Estação Grill, Salvaterra, Barril, Divina Pizza, Apriori, Espeto & Cia, Dirceu's Pub, Santa Birita, American Burguer, Nona Forneria, Sushi 2 you. Também funcionarão como camarotes a Padaria Boníssima e o estacionamento Dom Viçoso.

