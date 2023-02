As ruas no carnaval recebem alegrias, músicas, danças e encontros. Por vezes, aproveitam o humor e a irreverência para tratar assuntos muito sérios e importantes. O sábado (11) começa com duas ações que sugerem a aproximação de temas de relevância para a população, sem deixar a festa perder o brilho.

O Bloco “Pisa Ligeiro” chega cedo à Praça da Estação, a partir das 9h, assim como os trabalhadores do campo, que madrugam para produzir o alimento que sustenta as famílias na cidade. A atração nasceu na 2ª edição da Escola de Artes João das Neves, realizada em 2020, com a participação de artistas do campo, entre eles, Titane, Pereira da Viola, Sérgio Pererê e Paulinho Santos, em Belo Horizonte. O bloco de Carnaval do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocorre pela primeira vez fora da capital em 2023.

A expectativa, segundo a dirigente regional do MST da Zona da Mata, Carol Rodrigues, é trazer a cultura do movimento para a cidade. “Pensamos um momento simples, mas de muita força. O povo do campo vindo para a cidade, para falar sobre o que é a reforma agrária para a gente e sobre arte. Porque, para a gente, a festa faz parte da luta do povo, da cultura popular. Nós vamos ter na praça apresentações muito boas. Carlos e Cacáudio, Samba da Juju e o DJ M Castro”.

A temática da atração é a celebração dos 35 anos do MST em Minas Gerais. “Dia 12 de fevereiro faremos 35 anos da primeira ocupação de terra no estado, que aconteceu em 1988. Então, esse é o nosso mote: ‘Comemorando o aniversário do movimento em MG no Carnaval com o bloco Pisa Ligeiro. Nossa proposta é que as pessoas possam se juntar. Que a ferramenta de trabalho também possa ser de canto e de música. O trabalhador tem o direito à arte e ao lazer, é um pouco disso que estamos trazendo. O trabalhador que planta, que colhe, põe comida na mesa dos brasileiros e dos trabalhadores da cidade, é também o trabalhador que faz música e faz arte”, destaca a dirigente.

O Bloquinho Nenhuma a Menos é uma ação do movimento homônimo fundado em Divinópolis, por Laíz Soares, diante de um caso de feminicídio registrado na cidade. Laiz tem roximidade com a bancada feminina da Câmara dos Deputados e estuda pautas e políticas públicas voltadas para a proteção das mulheres, especialmente no contexto de violência sexual. O bloco começa às 12h e ocorrerá no Parque Halfeld.

A ideia central do movimento é a conscientização que parte de algumas medidas, como a Lei da Importunação Sexual, criada em 2018, que criminaliza a conduta, antes considerada apenas uma contravenção penal, conforme explica a advogada Débora Lovisi, que é líder do Movimento Nenhuma Mulher a Menos em Juiz de Fora. “A sociedade entendeu que apalpar, apertar, beijo forçado, coisas que sabemos que acontecem no Carnaval, eram graves o suficiente para ser consideradas crimes e não apenas uma contravenção.” O bloco vai para as ruas com a missão de chamar a atenção para que a parte da festa que precisa ser modificada tenha uma plataforma para discutir o tema. “Os índices de assédio aumentam 20% durante o carnaval. Vamos para a rua divulgar essa mensagem”. Motes usados para a conscientização, como o “Não é não!” colaboram para a mudança de toda uma cultura machista.

“Sabemos que, entre os crimes sexuais, aquele que é mais indigno e opressor, em que nos sentimos mais vulneráveis, é o estupro. O estupro é um crime que apesar da sociedade considerar crime com uma pena alta, é o que tem o índice de impunidade mais alto. Porque a dinâmica do estupro considera apenas uma relação individual, onde não tem testemunha, onde é difícil coletar provas, fica a palavra de um contra o outro. Isso dificulta a denúncia, dificulta o julgamento, a investigação”, ressalta a advogada.

Débora também comenta que o caso recente do jogador de futebol Daniel Alves, acusado de agressão sexual na Espanha, motivador de uma ação que estabelece o protocolo de proteção “No Callem” para prevenir abusos sexuais. “Estudamos esse protocolo e montamos um Projeto de Lei para o Brasil a partir dele. A ideia é trazer para os espaços de lazer públicos e privados orientações sobre como proteger e atender mulheres vítimas de violência.”

Débora explica ainda que o bloco colherá assinaturas para a criação do dispositivo, que vai ajudar a identificar situações de risco e como agir para orientar a mulher, por meio do acolhimento. “Vamos usar o movimento para dar visibilidade a essa pauta”. A advogada ainda ressalta que um dos pontos é incentivar os estabelecimentos a treinar seus funcionários, para que recebam um selo, que os identifiquem como capacitados para esse tipo de atendimento. Como um diferencial daquele espaço. “Vamos criando uma cultura de proteção, uma vez que reprimir o crime é mais difícil. É assim que a gente vai agir. Essa é a ideia do bloquinho”.

Mudança de cultura é algo que também perpassa um dos blocos mais tradicionais de Juiz de Fora: Domésticas de Luxo. O carnaval de 2023 marca o retorno do bloco para as ruas da cidade, depois do compromisso de banir acessórios como luvas e malhas de cor preta. “Então, 65 anos de uma bela história. Muitas transformações.De bloco de rua a bloco carnavalesco depois, escola de samba campeã de quase todos os carnavais que disputou até ser decretado hour concours pelo então prefeito Itamar Franco”, lembra o presidente do bloco, Sérgio Luis.

Depois de dois anos afastados da folia, em função da pandemia, a expectativa para o retorno entre os participantes é grande. “Muito felizes e com saudades do contato com o público, esse que sempre nos abraçou com muito carinho. Eles nos recebem com muita intimidade, parece que somos uma grande família.”

A alegria e a irreverência permanecem como elementos essenciais da atração. “Nosso público sabe que "Domésticas de Luxo" é sinônimo de felicidade. Este ano nosso enredo homenageia José de Paula Filho, um personagem icônico para a nossa cidade. “O enredo: "José de Paula para poucos, Angela Maria para todos" será a homenagem que permeia o desfile, que ocorre neste sábado (11) das 13h às 18h, saindo do Parque Halfeld em direção à Praça da Estação, no Centro.

Confira todas as atrações da programação de blocos deste sábado (11):

Dia 11/02 – Sábado

* Pisa Ligeiro – Praça da Estação - Rua Halfeld – Parque Halfeld | Centro | das 9h às 15h

* Só Love – Rua Dom Viçoso – Alto dos Passos | Das 12h às 19h

* Meu Concreto tá Armado – Praça Jarbas de Lery Santos - Rua Dr. Romualdo – Rua São Mateus - Rua Padre Café – Praça São Mateus – Rua Manoel Bernardino | São Mateus | Das 12h às 18h

* Se Fiz, não Lembro – Av. Sete de Setembro 1784 | Costa Carvalho | Das 13h às 19h

* Bloco da Sete – Avenida Sete de Setembro, altura do 1.200 | Costa Carvalho | Das 13h às 18h

* Domésticas de Luxo – Parque Halfeld – Rua Halfeld – Praça da Estação | Centro | Das 13h às 18h

* Ninguém Vai – Rua Afonso Barra – Rua Luiz Paleta – Rua General Felício Lima – Rua Luiz Paleta | Bairro Araújo | Das 13h às 19h

* Ingoma – Parque Halfeld - Rua Halfeld – Praça da Estação | Centro | Das 14h às 22h

* Eu e Você – Rua Heitor Guimarães – Av. Garibaldi Campinhos – Rua Professor Lander – Rua Moacir Amado – Rua do Monte – Rua Nossa Senhora do Líbano – Rua Vitorino Braga – Av. Garibaldi Campinhos – Rua Heitor Guimarães | Vitorino Braga | Das 15h às 21h

* Bloco Resenha Bar – Rua Professor Walquírio Seixas de Farias 560 | Esplanada | Das 15h às 22h

* Bloco da Papel – Rua José Manoel Ribeiro 210 | Aeroporto | Das 17h às 22h

Já é amanhã, coração batendo forte.



