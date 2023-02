De autoria de Edimar Augusto, a música tema do Bloco da Saúde ressalta a atuação dos profissionais que se dedicaram a possibilitar o retorno da folia após o período de distanciamento social, necessário para o controle da pandemia de Covid-19. "Não importa a idade, ter saúde é prioridade. Vamos abraçar essa bandeira e cair na brincadeira", convida o enredo. A atração faz concentração no Parque Halfeld a partir das 18h e desfila na Rua Batista de Oliveira.



O Bloco da Saúde formou-se a partir da reunião de trabalhadores na área na sede campestre do Sindicado dos Empregados dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde. "Numa véspera de Carnaval, um grupo de colegas da saúde resolveu fazer um bloco e essa é a terceira edição. Nosso objetivo é fazer o bloco crescer cada vez mais. Esse ano temos 500 abadás, queremos fazer chegar a mil no ano que vem e a nossa meta é chegar a três mil. Temos a finalidade de ter um dia para o trabalhador da saúde extravasar e ficar alegre, alegre de verdade", conta o presidente do bloco, Anderson Stehling.



Reunir carnaval e consciência é uma forma de chamar a atenção da população para a relevância da área. Anderson afirma que um dos objetivos da festa é, também, apoiar as lutas dos profissionais. "Nossas bandeiras mostram que o verdadeiro herói desse país é o trabalhador da saúde no Covid-19 e também a reivindicação pelo piso nacional da enfermagem, que é uma conquista que precisa virar realidade".



O presidente lembra também a importância de mostrar que a categoria precisa ter acesso ao lazer. " O trabalhador da saúde, da mesma forma que tem muita garra para trabalhar, ele gosta de ter muita alegria no Carnaval. O Bloco da Saúde é isso: o trabalhador da saúde expressando a sua alegria no Carnaval de Juiz de Fora."