Confira a festa do Carnaval em Juiz de Fora







Baile Popular

Dia 4 de fevereiro, a partir das 22h, na Pra?a Ant?nio Carlos. Anima??o da Banda Realce e Trio El?trico Beijo Molhado. Presen?a do Rei Momo e Rainha.













Bloco Recordar ? Viver

Dia 04 de fevereiro, ? vez do grito de carnaval no Sal?o do Sesc (Avenida Bar?o do Rio Branco, 3090), ?s 14h30. Informa?es: Luiz Eduardo da Silva Schmitz (3690-7979 // 3690-7967).

12? Arrast?o dos Banc?rios

Dia 04 de fevereiro, concentra??o a partir das 19h na Rua Braz Bernardino esquina com a Av. Rio Branco. O bloco n?o desfila. Tema: "Pra folia n?o tem greve". Anima??o do Trio El?trico Pop Mix, m?sica ao vivo com Carlos Cunha e dan?arinas e m?sica eletr?nica. O bloco ter? camisa personalizada e a presen?a do Rei Momo e Rainha. Informa?es pelo telefone: 3215-2249.

Bloco do Beco

Dia 04 de fevereiro, concentra??o ?s 20h, na Pra?a Ant?nio Carlos. Enredo: "Os sete samurais". Presen?a do Rei Momo e Rainha. Informa?es: Armando Aguiar - Mam?o (3213-8502).

Bloco Trio Moleque

Dia 05 de fevereiro, concentra??o das 8h ?s 11h, na rua 31 de Maio - Oficina do Nequinha, S?o Benedito. Informa?es: Carlos Henrique (3239-1036).

Turma do Betinho

Dia 05 de fevereiro, concentra??o a partir das 10h, no Instituto Vianna J?nior (Av. dos Andradas, 415). Desfila junto com a Banda Daki. Tema: "Por causa do Betinho foi transferido o casamento do Ronaldinho". Informa?es: Paulo Caruso (3212-8889 // 9967-3833).

Turma do Kitty

Concentra??o dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro, a partir de 11h, no Kitty Lanches (Av. Independ?ncia, esquina com Rua Batista de Oliveira). O bloco n?o desfila.

Bloco Said Baixo

Desfile dias 05, 06, 07 e 08, concentra??o a partir das 13h, na Rua Almiro Ribeiro de Toledo, 301 - bairro Ipiranga/Barbosa Laje. Tema: "Fomis?ria". Contato: Sadir: 3234-1302 // 9112-2279.

Bloco Rip Rap

Dia 05 de fevereiro, concentra??o a partir 14h no campinho Hip Hap (Rua Lic?nio Pereira Cortes, s/n, no Ipiranga). Desfile a partir das 16h. Tema do bloco: "Samba, Futebol e Cocada". Informa?es: Jo?o Ricardo Rodrigues - Mestre Caio (3237-2382 // 8821-8734).







Carn? Castelo

De 04 a 08 de fevereiro, ?s 19h. Carnaval na Rua Branca Mascarenhas, no Monte Castelo. Palco, som mec?nico e apresenta??o de baterias de escolas de samba. Informa?es: 3221-0297.







Matin? no Sport Club

Dias 06 e 08/02, de 16 ?s 21h. Informa?es e venda de ingressos e mesas pelos telefones 3216-5255 e 3215-4613.





Matin? na Rio Branco

Dia 06, em frente ao Parque Halfeld, de 15 ?s 18h. Anima??o da Banda Ipanema Pop e Trio El?trico Beijo Molhado. Presen?a do Rei Momo e Rainha.





Matin? no Bom Pastor

Dias 6 e 8 de fevereiro, a partir de 16h, no Clube Bom Pastor, com participa??o da Banda Zagga.





Matin? no Parque Halfeld

Dia 6 de fevereiro, das 15h às 18h, na Avenida Rio Branco, em frente ao Parque Halfeld.













Sociedade Amigos do Grama

De 07 a 10 de fevereiro, a partir de 20h. Concentra??o no centro da Pra?a de Grama (Rua ?ureo Gomes Carneiro). Informa?es: 3224-7331.

Gr?mio Recreativo Comunit?rio Bafo de On?a

Dia 05 de fevereiro, a partir de 19h30. Os desfiles acontecem nos dias 05 e 07, de 20 ?s 22h. Concentra??o na Rua Francisco Falci, esquina com Rua das Miss?es, no Alto Graja?. Tema: "Homenagem ? bateria do bloco". Informa?es: 3237-1311 ou 8818-7421.

CarnaBenfica

Dia 05 de fevereiro, a partir de 20h. Nos dias 6, 7 e 8, a concentra??o come?a ?s 16h. A festa acontece na Pra?a Jeremias Garcia. Informa?es: 9951-7828.

Barbosa Lage

De 05 a 08 de fevereiro, a partir de 20h. A festa acontece na Pra?a J?quei Clube II. Informa?es: 9987-3644.

Conselho de Sa?de do J?quei Clube

Dia 05 de fevereiro, ?s 16h. Concentra??o na Rua Major Jos? Teixeira. O tema ? "Matin? da Sa?de". Informa?es: 9952-7641.

Filgueiras

De 04 a 08 de fevereiro, ?s 20h. Grito de carnaval, na Rua Orlando Viani, no bairro Filgueiras. Nos dias 06 e 08 haver? matin?, de 15h ?s 18h. Informa?es: 3277-5242.

Banda Daki

Dia 5 de fevereiro, na pista central da Avenida Rio Branco, com concentra??o no Instituto Vianna Jr., a partir de 10h, e desfile a partir de 13h. Anima??o da Banda Realce e Trio El?trico Beijo Molhado at? ?s 20h. Ap?s o desfile haver? apresenta??o da banda Ipanema Pop.

Desfiles oficiais das escolas de samba

Dias 6, 7 e 8 de fevereiro, na Avenida Rio Branco.