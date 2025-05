Confira a entrevista exclusiva com Elessandra Marques, a Rainha do Carnaval de JF

Idade: 18 anos

Filme: Harry Potter

Religi?o: Cat?lica

Sonho: ser Rainha do Carnaval

Medo: perder minha fam?lia

?dolo: minha m?e

Ator: Ant?nio Fagundes

Atriz: Regina Duarte

Cantor: Daniel

Cantora: Ivete Sangalo

Prato: Massas

Tudo de bom: poder desfilar em uma Escola do Rio de Janeiro

Filosofia: Sorria, por maior que seja sua dor