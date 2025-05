Amores de Carnaval

Repórter: Sílvia Zoche

Edição: Ludmila Gusman

Designer: Lívia Mattos

Samba, folia, festas umas bebidas para regar ainda mais a animação e, claro, conhecer muitas pessoas. Uns beijos aqui, outros ali... Tem gente que prefere curtir a agitação sem se envolver com ninguém. Mas, destino ou não, nos carnavais acabam surgindo alguns romances, que podem durar os quatro dias de folia ou continuar por meses e até anos.

Este é o caso de Sâmia Sobrinho Teixeira e Raul Carneiro Ferreira (foto abaixo). Eles namoram há dois anos, desde o carnaval em Pirapetinga, Minas Gerais. "Foi tudo por acaso. O engraçado é que eu conhecia bastante o irmão dele, já tinha visto o Raul, mas nunca tinha conversado", ri. Um detalhe importante da história é que Raul é do Rio de Janeiro e tem parentes em Pirapetinga. Sâmia é de Pirapetinga, estava morando em Juiz de Fora e começaria as aulas em uma faculdade de Valença, Rio de Janeiro, depois do carnaval.

Numa brincadeira com uma prima, na segunda-feira de carnaval, Sâmia disse que iria beijar o primeiro cara que visse depois que passassem por uma rua. Que perigo! "Dei de cara com o Raul. Passamos direto e minha prima falou que iria contar pra ele. Mas não pensei que ela fosse lá, de verdade".

É, mas a prima foi, falou e apontou o dedo em direção a Sâmia. "Quando ela mostrou quem eu era, ele disse 'Já é'. Minha prima marcou até local pra gente se encontrar. Demorei um pouco pra chegar lá", ri. Gente, ela estava tensa! "Ele viu que eu estava nervosa e começou a rir, porque eu falei que minha prima tinha ficado maluca, que eu não tinha mandado dizer nada".

Ficaram juntos no dia seguinte, trocaram telefones e já na quarta de cinzas, depois ter ido embora - ele para o Rio e ela pra Valença - Raul ligou. "Ficamos conversando uns 40 dias por telefone. Até que teve um feriado e nos encontramos em Pirapetinga. Ficamos juntos de novo, mas conversei com ele. Estava com medo de me envolver mais. Eu tinha 19 anos e ele 26. Ele já trabalhava e eu ainda estudava. O que ele ia querer com uma 'pirralha'?", lembra.

"Duas semanas depois tinha um feriado. Como tenho parentes no Rio, fui pra lá". Ela encontrou com Raul e os dois saíram, fizeram programas de namorado, sem saber se estavam namorando. Foram ao show do Rappa e detalhe: os amigos de Raul estavam com as namoradas. Foram à praia, cinema... "Eu pensei: a gente tá ou não tá namorando?". Ela descobriu no dia seguinte, quando voltou pra Valença. "Ele me mandou um recado pro celular dizendo mais ou menos assim: 'Que feio! Mineira vai pro Rio e fica segurando no namorado pra pular ondinha", conta.

Se pretendem se casar? Talvez. Quem sabe?

Foi bom enquanto durou

Já pensou ir para Piúma, numa excursão com uma amiga, sem conhecer mais ninguém, ficar numa casa minúscula pra abrigar toda a galera do ônibus? Programa de índio, alguns poderíam dizer. Mas foi isso o que aconteceu com Leandra F.* e sua amiga.

Há 11 anos, elas se aventuraram. "Conhecemos uma turma de meninos daqui de Juiz de Fora. Tinha terminado um namoro recente e não queria me relacionar com ninguém no carnaval. Mas um deles, o G.** conversava muito comigo, mas não forçava a barra. No penúltimo dia, nós ficamos", conta.

O curioso é que os dois estudavam no mesmo colégio, saíam para os mesmos lugares e tinham amigos em comum, mas nunca haviam se visto na vida. Precisou de um canaval em outra cidade. Voltaram pra Juiz de Fora e em duas semanas de namoro, G. apresentou Leandra para família dele e vice-versa. E durou? Até que ficaram um bom tempo juntos. Namoraram durante um ano. O problema é que ele passou para vestibular em Três Corações. "As aulas dele eram no fim de semana e eu trabalhava de segunda a sexta. Como a gente poderia se encontrar? Resolvemos terminar o namoro", diz.

Depois de alguns anos, eles se encontraram casualmente, mas Leandra diz que o encanto já passou e não existe possibilidade de ficarem juntos novamente.

*A entrevistada pediu pra não ser identificada, assim como também pra não revelar o nome do ex-namorado.

Se você tem algum história pra contar sobre um "amor" de carnaval, faça um breve relato com seu nome e envie para redacao@acessa.com