Maquiagem corporal

As pinturas corporais s?o sucesso no Carnaval. Em Juiz de Fora, um especialista ensina os truques desta arte

Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos



Ser diferente, a mais criativa, a mais bonita no carnaval. Muitas mulheres querem se destacar nas passarelas do samba e do ax?. Que tal inovar com uma fantasia bem colada na pele? Realmente, ? pra quem est? com o corpo em cima, sem nada fora do lugar. A roupa, na verdade, n?o existe. Somente um tapa sexo. Calma! O corpo fica coberto por uma pintura com motivos carnavalescos. ? aou

Em Juiz de Fora, o cabeleireiro e maquiador Luiz Delfino, ? respons?vel por esta arte e usa tintas especiais, que secam rapidamente. "Como n?o tem tinta para este tipo de trabalho aqui na cidade, mando manipular as tintas em laborat?rios qu?micos. At? existe tinta pronta pra comprar no Rio de Janeiro, mas s?o vendidas em grandes quantidades", diz Delfino, que trabalha com este tipo de maquiagem h? nove anos.

Os tipos de tintas usadas s?o feitas para que a pessoa possa transpirar e n?o tenha rea??o al?rgica. Tamb?m n?o se deve cobrir mais de 50% do corpo. "As pessoas precisam entender que n?o se pode usar qualquer tinta. J? vi casos de pessoas que quiseram fazer por conta pr?pria e est?o com problemas dermatol?gicos s?rios at? hoje", alerta Delfino.

A tinta ag?enta quatro horas no corpo, sem ser retocada. Delfino garante que mesmo que joguem ?gua, a tinta n?o escorre. "J? pintei sambistas da Real Grandeza, por exemplo, em 2003, e da Turunas, em 2005 e para bailes de carnaval. J? fiz este trabalho, tamb?m, em Rio Novo, Andrel?ndia, Santos Dumont, Matias Barbosa e Belo Horizonte. Mas os eventos que mais fa?o s?o as micaretas. Gosto muito de fazer o Recifolia (Recife), Carnatal (Natal) e Precaju (Sergipe)", confessa.

Apesar de n?o cobrir o corpo por inteiro, o maquiador prefere deixar a maior parte poss?vel maquiada. "A minha inten??o ? mostrar que este trabalho ? uma esp?cie de arte. Se existe modelo como tela viva para o pintor, porque n?o neste trabalho?", questiona.

A modelo Brenda de Assis, 18 anos, se diz ? vontade durante a maquiagem, mesmo sendo a primeira vez. "O Delfino conversa o tempo todo e n?o tem porque ficar constrangida", diz.

Neste make up, que remete ? Copa do Mundo, Delfino demorou cerca de 1h30 para terminar. Em maquiagens mais elaboradas, como as abstratas, ele costuma pintar em quatro horas. Por isso, ele n?o gosta de pintar homens. Al?m de terem muito p?lo, n?o t?m paci?ncia de esperar. "? bem complicado. Eles n?o conseguem ficar parados".

A cria??o

Delfino j? era cabeleireiro e maquiador - n?o de corpo - quando o convidaram para pintar duas modelos com a logomarca da empresa em que trabalhava. Ele topou o desafio, "mas n?o ficou legal". Ele n?o desistiu e procurou um curso de maquiagem art?stica.

"Os detalhes desta arte eu descobri por conta pr?pria". Para saber o tipo de tapa sexo, Delfino pagou uma consulta com um dermatologista. A firmeza nas m?os ? outro detalhe importante, al?m de quase n?o encostar as m?os na modelo.



Hoje, ele se orgulha do que faz e deixa a pessoa pronta dos p?s a cabe?a para brincar o carnaval. "Fico feliz de saber que tenho a capacidade de fazer uma coisa que nem todos sabem. Criar os desenhos ? gratificante. O dia que eu fizer um curso de desenho, acredito que meu trabalho ser? ainda melhor", diz.