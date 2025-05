Bloco Recordar ? Viver

Quando a idade ? apenas um mero detalhe para cair na folia

Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos



Abram alas porque o carnaval de Juiz de Fora come?ou! A tradi??o tomou contas das ruas do centro da cidade e odesfilou para mostrar para que veio.

Mais de mil foli?es tomaram conta das ruas. Uma mistura de tradi??o e modernidade, f?lego e cuidados para o cansa?o n?o trazer conseq??ncia na sa?de de quem na maioria das vezes j? ultrapassou a marca dos 80 anos.

Alegria? De sobra! E bom humor tamb?m! Quem acompanhou as duas horas do desfile poderia questionar a m?xima de que com o avan?o da idade vem o cansa?o. Talvez, porque para muitos, o desfile no "Recordar ? Viver" seja uma das ?nicas oportunidade do ano de se relembrar (ou conhecer) a alegria de cair na folia.

Centenas de pessoas pararam pra ver o bloco passar. Ao longo da caminhada, muita gente deixou o que estava fazendo para assistir, aplaudir ou cair no samba com a turma da velha guarda. O que n?o faltou nas cal?adas foram aspirantes a passista, mestre sala ou puxador de samba.

Teve gente que at? improvisou camarotes. Do alto das janelas e sacadas de pr?dios, chuvas de confetes e de pap?is picados abriam ainda mais o sorriso de quem desfilava na rua. Assim como todo artista, nada pode ser melhor que o reconhecimento do p?blico. Muitas lojas pausaram as vendas, porque grande parte dos atendentes e fregueses estavam nas portas dos estabelecimentos para curtir a alegria. Os ambulantes e camel?s n?o ficaram para tr?s: cobriram as barracas a cantaram o samba enredo do tracional bloco.

Samba enredo que falava da sabedoria de quem j? alcan?ou a maioridade. A preocupa??o com a educa??o e a necessidade de se transformar o Brasil atrav?s do conhecimento s?o as mensagens que o autor do samba enredo, Luiz Eduardo da Silva quis repassar.

Sabedoria que todos os nossos meninos de cabelos brancos garantem ter de sobra. A gera??o anos 20 que desfilou pelas principais ruas da cidade domina, no m?nimo, a capacidade de comemorar a maior festa da cultura brasileira com muito estilo, alegria e companheirismo.

Quando as ruas viraram samb?dromo

Oito alas contaram a hist?ria de eternos jovens, que assim como muitos dos foli?es do Bloco Recordar ? Viver t?m muita hist?ria para repassar e muita sabedoria para repartir.

Alegria, aprendizado, esperan?a. Nomes de alas, que, somadas, representaram caracter?sticas dos "eternos aprendizes" da terceira idade. O objetivo do desfile, era examente esse: classificar o que os idosos t?m a oferecer para as demais gera?es, cantando e dan?ando a sabedoria dos formados pela vida.

A frente da comitiva desfilou o bloco dos palha?os. N?o por acaso. De acordo com os organizadores, a id?ia era "contagiar com alegria todos que estivessem assitindo o bloco". Nas alas seguintes, cores e fantasias, e um espa?o merecidamente reservado para o rei e a rainha da terceira idade.

Jos? Euz?bio Carolino, de 71 anos e Iris Marcelino, de 84, foram os eleitos do ano de 2006. Um sonho concretizado para os dois, que sempre participaram do desfile da escola, mas nunca tinham conseguido chegar ao destaque principal. Os dois n?o perderam o sorriso e nem o fol?go durante todo o desfile.

A pausa para a primeira ?gua foi s? no final da apresenta??o, j? em frente ao Theatro Central. "Nem d? sede... Na verdade, n?o d? vontade de mais nada que n?o seja sambar", afirma o rei eleito pela primeira vez.

E olha que esses dois aprontaram no "samb?dromo". O que para Marcelino, ? uma obriga??o e uma estrat?gia. Obriga??o porque segundo ele, s?o muitos os que aspiram a faixa. Estrat?gia, porque para o rei, fazer bonito na avenida siginifica "meio caminho andado para a reelei??o". Plano j? agendado para o carnaval do pr?ximo ano.

Hist?rias de Carnaval

Mais que uma forma de comemora??o do carnaval, o "Recordar ? Viver" ? tamb?m um encontro de amigos. Tem gente que rev? conhecidos nas v?speras do carnaval, que sai para dar um passeio porque os amigos est?o desfilando, que desfila para ver amigos, que relembra a juventude enquanto samba pelas ruas da cidade.

Para muita gente todos esse motivos podem parecer banais. Mas para quem passou dos 50 anos, tudo ? motivo de comemora??o. Comemora??o que precisa ser revivida todos os anos, como ? o caso de Nair Batista Silva , que participa do bloco desde sua funda??o.

A senhora de 80 anos diz que todos deveriam se dar a alegria de se fantasiar e n?o se importar com nada em algum dia do ano. Para ela, esse dia no seu calend?rio pessoal acontece no dia do "Recordar ? Viver" e que depois da experi?ncia ela se sente muito mais feliz.

"Acho que a terceira idade curte mais esse bloco que os jovens de hoje, porque n?s n?o tivemos isso na juventude", explica a passista da ala da felicidade, que afirma nunca ter pulado o carnaval quando era mais nova.

J? Maria dos Prazeres, de 80 anos, participa do bloco pela primeira vez. E sua hist?ria com a turma come?ou de forma pouco natural. Era para ser apenas uma aplica??o de vacina na Amac, mas dona Maria acabou caindo mesmo na folia.

Foi s? saber da exist?ncia do bloco, para entrar no clima do carnaval. A vacina, neste caso, n?o eliminou a possibilidade de cont?gio: a rec?m foli? foi infectada pelo mal de todo brasileiro: a paix?o pelo carnaval.