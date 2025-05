Carnaval na regi?o

Op?es para quem quer "novos ares" durante os dias de folia.

Encontre a que tem mais a ver com o seu estilo.

Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos



Muita gente aproveita a folga dos quatro dias de carnaval para viajar e conhecer novos lugares. Se voc? se enquadra nesse perfil e pretende passar as dias de festa pela regi?o ou em cidades mais pr?ximas, a? v?o as dicas!

H? v?rias op?es de folia! Lugares tradicionais, menos conhecidos, com carnavais de rua, trios el?tricos, bandas de ax? ou escolas de samba. A escolha ? sua. Confira o guia preparado pela ACESSA.com e divirta-se!

Diamantina

O carnaval da cidade de Diamantina segue uma proposta diferente das demais cidades. A id?ia, na terra natal de JK, ? n?o fazer das bandas de ax? e de m?sicas dan?antes da ?poca, as respons?veis pelo som que anima a galera.

Carnaval pra quem gosta de rua e de muita gente nos locais de concentra??o, diga-se de passagem. A cidade recebe em m?dia 30 mil turistas que lotam os hot?is e pousadas em busca de folia.

As duas bandas respons?veis pelo som, se revezam deixando a cidade sem apresenta?es de palco somente entre ?s 11h e ?s 16h.

Atra?es : BatCaverna e Bartucada - Bandas tradicionais da cidade, que tocam m?sicas diversas com muitos instrumentos de percuss?o. As bandas se apresentam h? mais de 20 anos em Diamantina. Todos os dias a partir de 16h Dist?ncia de Juiz de Fora : 541 km (Detalhes da viagem!)

Muria?

A cidade de Muria? conserva a tradi??o do carnaval de rua. Todos os quatro dias de folia acontecem na pra?a Jo?o Pinheiro, que recebeu detalhes de decora??o criados com o tema Copa do Mundo.

A m?sica ? atual. Nada de marchinhas e sambas tradicionais. A banda contratada veio da Bahia e promete muito ax? e pagode para o p?blico presente.

Atra?es : Todas as noites, a Banda Said se apresenta para fechar a folia. Durante as primeiras horas da festa, as atra?es se revezam entre as apresenta?es do Sambloco, do bairro Encoberta e de blocos da cidade, matin?s com a Banda Sociedade Musical Uni?o dos Artistas, desfile do Bloco das Crian?as, carnaval da Maior Idade, entre outras apresenta?es. Dist?ncia de Juiz de Fora : 158 km (Detalhes da viagem!)

Santa Rita do Sapuca?

Como destacam os organizadores do carnaval da cidade, a id?ia ? n?o perder a tradi??o dos antigos carnavais de rua. A cidade ? conhecida pelos desfiles das escolas de samba, que s?o apreciadas pelo luxo das fantasias e carros aleg?ricos.

Os dois blocos que desfilam tamb?m possuem fama de levarem disputa ao p? da letra. J? a m?sica fica por conta do trio el?trico que percorre toda a cidade durante as noites de festa.

Atra?es :Trio el?trico com bandas diversas, mesclando m?sicas tradicionais com sucessos do pagode e do ax?. Todos os dias, h? desfiles de blocos e nos dois primeiros dias de evento, desfile de escolas de samba. Dist?ncia de Juiz de Fora : 315 km (Detalhes da viagem!)

Ouro Preto

O carnaval de Ouro Preto j? ? conhecido por foli?es de todo Brasil. A folia de maior p?blico entre as cidades hist?ricas mineiras, alia a festa que acontece nas ruas, com eventos dentro das rep?blicas.

As festas das rep?blicas acontecem a partir da quinta-feira que antecede o carnaval e geralmente se estende at? depois da quarta-feira de cinzas. Para participar, ? preciso entrar em contato com cada uma delas.

A m?sica que embala os foli?es ? diversa, j? que, cada bloco ao desfilar apresenta suas pr?prias caracter?sticas. Carnaval para quem gosta de muita gente na folia! A cidade fica muito cheia, e as ruas sempre com mais de 25 mil pessoas animadas dia e noite.

Atra?es : Festas em rep?blicas e blocos tradicionais em desfile durante o dia e a noite. Conhe?a os blocos, clicando aqui! Dist?ncia de Juiz de Fora : 205 Km ( Detalhes da viagem!)

Sim?o Pereira

A pequena cidade de Sim?o Pereira pretende n?o decepcionar quem optar por um carnaval com menos foli?es e mais receptividade. A id?ia para o carnaval de 2006 ? investir em um carnaval para jovens ou para quem mais se interesse por m?sicas do momento.

O palco fica no centro da cidade. Os shows come?am a partir de 23h, sendo que os organizadores n?o planejaram matin?s para o dia.

Atra?es : Durante as quatro noites, a Banda Ponto.Com, planeja muito ax?, funk e pagode para o p?blico presente. N?o h? programa??o de desfiles ou blocos de carnaval. Dist?ncia de Juiz de Fora : 29 km (Detalhes da viagem!)

Santana do Deserto

Outra op??o para passar o carnaval longe das "muvucas" que invadem algumas cidades mais conhecidas pela tradi??o da festa do momo, ? a pequena Santana do Deserto.

Atra?es : O Bloco "Aquecendo as Turbinas" acontece na sexta-feira ? noite e aquece as turbinas para a folia. No s?bado, j? ?s 14h, o "Bloco Concentra Mas N?o Sai" , segue a tradi??o de acabar com a reserva de cerveja de um estabelecimento e partir para outro. As noites de domigo, segunda e ter?a ainda contam com os blocos "Vai Quem Quer", "Bloco das Piranhas" e "Bloco do Morr?o", respectivamente. Dist?ncia de Juiz de Fora : 77 km (Detalhes da viagem!)

S?o Jo?o Nepomuceno

A Capital da Alegria, como ? chamada a interiorana S?o Jo?o Nepomuceno, tem um dos carnavais mais animados da regi?o. Durante os quatro dias de festa, os turistas podem se esbaldar com uma gama de op?es.

Atra?es : As Escolas de Samba - Esaca, Flor de Minas, Caxang?, Escola Mirim e Esplendor do Morro - saem no domingo e na segunda e marcam presen?a na avenida principal do centro.Todos os dias, durante a noite, uma banda anima a pra?a principal, com os sucessos da ax? music. O ponto forte do Carnaval ? o Bloco do Barril que tem concentra??o ?s 16h, na segunda-feira. H? tamb?m o Bloco Unidos do Bela Vista, o Bloco da On?a, o Bloco da Girafa, al?m do ?ltimo, o Bloco da Ressaca que vira de ter?a para quarta-feira de cinzas. Dist?ncia de Juiz de Fora : 70 km (Detalhes da viagem!)

Rio Preto

A cidade de Rio Preto ? famosa por seus blocos de carnavais exc?ntricos e divertidos. N?o h? nenhuma atra??o ou bloco na cidade que n?o seja tem?tico. Se voc? ? daqueles que encaram o carnaval como uma grande brincadeira, seu lugar ? aqui.

Atra?es : No s?bado, logo pela manh?, ? a vez do "Bloco do Pijama". Todos os foli?es apresentam suas roupas de dormir e caem na festa. No domingo, ? a vez do "Bloco das Piranhas"! Aqui tanto homem quanto mulher tem que estar vestidos a carater. J? a ter?a -feira est? reservada para o humor sarc?stico do "Bloco do Caix?o". Roupa preta ? que n?o falta nesse dia de festa. Dist?ncia de Juiz de Fora : 86 km (Detalhes da viagem)

Vi?osa

Depois de mais de 10 anos sem desfiles nas ruas, a cidade de Vi?osa volta a investir em tradi?es carnavalescas. Durante os quatro dias de folia, haver? desfile competitivo entre as escolas rec?m organizadas, acompanhadas de shows com bandas da regi?o que prometem agitar a Avenida Santa Rita.

Atra?es :Al?m dos desfiles das escolas de samba que acontecem a partir das 8h da noite, quatro bandas da regi?o se revezam nos dias de folia, para levar muito ax? music para os presentes. Dist?ncia de Juiz de Fora : 170 km