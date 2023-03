Esquentando os tamborins Rotina alterada, m?sicas e coreografias na cabe?a

para entrar no clima da folia. Para muita gente, o carnaval j? come?ou

Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Fevereiro/2007

A contar desta segunda-feira, faltam 12 dias para o carnaval. Tempo de sobra para programar a folia, resolver qual o destino da festa, com quem e quando ir, certo? Errado. Pelo menos para quem se declara apaixonado e por que n?o, fan?tico por carnaval. Para muita gente, a folia j? come?ou.

? verdade. Tem gente que j? entrou no ritmo dos tamborins h? muito tempo. A estudante Mariana Barcelos (foto), por exemplo, j? est? praticamente de "malas prontas" h? mais de tr?s meses. A casa onde ela vai ficar j? est? alugada, o abad? comprado, as m?sicas na ponta da l?ngua, e a anima??o, ela garante que est? a ponto de bala desde o ?ltimo carnaval.

Mariana vai para Ouro Preto, cidade mineira famosa por seus blocos e pela anima??o das rep?blicas federais. Essa rep?blicas, chegam a comportar mais de 50 forasteiros apaixonados pelo ritmo que sobe a ladeira e pela anima??o que j? ? quase t?o hist?rica quanto ? cidade. "O carnaval j? come?ou, j? estou no clima da festa" , afirmou.

Assim como Mariana, muita gente tamb?m j? abriu alas para as comemora?es. Tanto ? que neste fim de semana, uma festa ao estilo "micareta" colocou mais de duas mil pessoas para dan?ar no Espa?o Vip. Entre essa galera, muita gente que al?m de j? estar com o carnaval programado, alterou a rotina em raz?o dele tamb?m.

Mariana Salzer (foto), diz que j? est? ouvindo as m?sicas que v?o embalar suas quatro noites todos os dias. "Tenho que ficar por dentro da novidades, para n?o fazer feio depois. Escuto o que j? sei que vai pegar e estou a procura de novidades pela internet" , comenta.

Pergunto se ela est? ouvindo muito mais ax? que em outras ?pocas do ano. A resposta ? imediata: "eu praticamente s? tenho ouvido essa m?sicas de carnaval. Se durante o ano eu escuto um tanto, agora, faltando poucos dias, eu dobrei a quantidade de ax? no computador"

Tanto que o som da festa que ela estava, foi determinante para a escolha do programa do fim de semana, para ela e para as amigas que tamb?m est?o fazendo contagem regressiva.

Nat?lia Polisseni (foto) tamb?m era pura anima??o. "Estou em total clima de carnaval. J? estou contando os dias para a festa chegar", afirmou . A estudante, que vai passar o carnaval em Diamantina, tamb?m j? alugou casa, est? ouvindo ax? e diz que passou o ano de 2006 inteiro programando a sua viagem para a cidade hist?rica mineira.

Ali?s, Nat?lia ? um t?pico exemplo de como a festa do momo ? uma marco no calend?rio do brasileiro. As aulas da faculdade j? come?am nesta quarta, dia 07 de janeiro, mas em nome do clima da folia, ela j? planejou para come?ar a carregar o caderno s? depois do dia 20, dia que termina o carnaval.