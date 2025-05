Mestres no Samba Professores e Educadores caem na folia com a enredo

"Aula de cidadania, com samba", neste s?bado, no tradicional Bloco do Mestre

Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Fevereiro/2007

O s?bado que antecede o carnaval j? est? com um "x" no calend?rio de muita gente. ? que Bloco do Mestre, tradicional evento que re?ne o magist?rio municipal e professores da rede particular e de idiomas, j? est? pedindo passagem. Neste s?bado, dia 10 de fevereiro, tem a 9? edi??o do carnaval da galera da Educa??o.

O som vai ficar por conta da Bateria da Escola Vale do Paraibuna, que promete muitas marchinhas para fortalecer o carnaval de rua. No site oficial do evento, os organizadores afirmam que o Bloco do Mestre ? uma maneira de disseminar o samba, as marchinhas e a alma l?dica dessa que ? a maior festa do Brasil.

Parece mesmo que o papel da educa??o continua fortalecido at? mesmo quando ? hora de cair na folia. O enredo para o ano de 2007 ? "Aula de Cidadania, com samba". O samba-enredo do bloco tem o mesmo nome, est? assinado por S?rgio Portugu?s e professor Ant?nio Carlos e vai ser interpretado com Maury.

Ali?s, para tanta coisa boa e momentos de "esquenta" para a grande festa que j? come?a neste s?bado, tamb?m est? garantida a presen?a da Rainha do Carnaval 2007 de Juiz de Fora e do Rei Momo.

A festa acontece na sede do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora (Sinpro), que fica na rua Ambr?sio Braga, no bairro Grambery, a partir de 15h. Quem quiser deixar o samba tomar conta da tarde deste s?bado tem que comprar uma camiseta que ? a entrada do bloco, no valor de R$ 10, que d? direito a duas latas de cerveja.