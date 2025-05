Detalhes do Carnaval de Juiz de Fora Arquibancadas cobertas ter?o capacidade para 3.400 pessoas por dia

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Fevereiro/2007

Ingressos

Esquentando os tamborins da folia de Momo, j? est?o dispon?veis os ingressos das arquibancadas para o Carnaval 2007 ao custo de R$ 1 e uma lata de ?leo de cozinha. Os bilhetes come?am a ser vendidos nesta sexta-feira, dia 02 de fevereiro, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (Avenida Get?lio Vargas, 200), de 12h ?s 18h. A partir da pr?xima segunda-feira, dia 05, os ingressos ser?o vendidos de 8h ?s 12h e de 14h ?s 18h, de segunda a sexta-feira.

Este ano ser?o montados dois setores de arquibancadas cobertas, com capacidade total para 3.400/dia. As mesas com quatro lugares e os camarotes com capacidade para 12 pessoas ser?o comercializados na sede da Funalfa (Avenida Rio Branco, 2234), a partir de sexta-feira, dia 02, de 12h ?s 18h. Na segunda-feira, dia 05 de fevereiro, os mesmos ser?o vendidos de 8h ?s 12h e de 14h ?s 18h, de segunda a sexta-feira. As mesas custam R$ 200 e os camarotes, R$ 500, valores que garantem as quatro noites de folia. Ao todo, ser?o disponibilizados 150 mesas e 25 camarotes.