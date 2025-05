Fevereiro/2007

Se você está se preparando para cair na folia, ou simplesmente tirar esses dias de folga para descansar, aproveite essas delícias - leves e fáceis de fazer - que escolhemos especialmente para a ocasião.

Pratos leves ou nutritivos para você cair na folia sem deixar a saúde de lado como um Filé com Salada de Cogumelos, o Risoto Verde e o Peito de Frango com Suflê de Espinafre. E uma sobremesa que é a cara do Carnaval como a Fantasia de Gelatina.

E para você que não quer perder um minutinho sequer da animação, pratos rápidos como o Macarrão Instantâneo com Molho de Carne e a Carne Louca Desfiada que pode ser conservada na geladeira durante os quatro dias de folia. A Espuma de Damasco é uma ótima opção como sobremesa, facinho de fazer no liqüidificador e no microondas.

As saladas também são ótima opção para os dias de animação. O Molho de Mamão é uma delícia e torna massas e saladas ainda mais saudáveis.

Carboidratos dão energia para enfrentar a agitação do Carnaval. Então, se você não puder fazer uma refeição completa, prefira as massas. Separamos algumas receitas para você:

Mas se você não vai nem colocar os pés em casa para comer, leve pelo menos na bolsa um lanche gostoso como as Barcas e o Sanduíche de Banana. Não dá para ficar pulando por aí de estômago vazio, principalmente se estiver bebendo...





Bebeu água?

Em falar em bebedeira, "Olha, olha, olha, olha a água mineral, água mineral...". Calor, agitação e álcool pedem muita água. Hidratar o organismo é essencial.

Que tal então tomar um Suco Ânimo ou um Suco Vitaminado para enfrentar a maratona dos quatro dias de agitação. O Suco Alegria também promete um carnaval animado!

E para afastar o calor, um Suco Refrescante ou um Refresco de Melancia. A Super Limonada também é uma delícia e pode virar uma "Super Caipirinha" com vodka ou cachaça... Mas aprecie com moderação!





Tin-tin

Se você não dispensa o álcool, tudo bem, está perdoado por causa do Carnaval. Escolhemos várias receitas de drinks e coquetéis para você beber no lugar daquela cervejinha que nem sempre está estupidamente gelada como deveria ser sempre por causa do calor...

Da tradicional Meia de Seda aos calientes mexicanos como a Tequila Sunrise, a Marguerita, a Piña Colada e a Cerveja à moda de Tijuana, bebidas deliciosas, mas que devem ser apreciadas com muita, muita moderação...

Tem também a mais famosa bebida brasileira, a internacional, Caipirinha. E uma receita Caipirinha de Tangerina e de Batida de Caju que deixa o tradicional limão de lado.





E para curar a ressaca na quarta-feira de Cinzas, um Caldo Verde e Rosa.