Reis da Experi?ncia Bloco Recordar ? Viver ganha novo rei e rainha para o Carnaval 2007

Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Fevereiro/2007

Nesta quinta, o carnaval da melhor idade foi oficialmente aberto. A partir de 14h30, aproximadamente 400 pessoas se concentraram na sede do Pr?-Idoso para eleger o novo Rei e a nova Rainha do Bloco Recordar ? Viver.

Celebra??o da alegria, da vontade de viver. Celebra??o da juventude. Nossos meninos e meninas de 60, 70 anos, se comportaram como adolescentes em v?rios momentos: no olhar ansioso pelo resultado, na torcida e nos gritos pelo concorrente preferido, no samba no p? enquanto cada futuro rei ou rainha se apresentava.

Oito casais disputaram o t?tulo. Desenvoltura, anima??o, simpatia, conhecimento do samba-enredo que vai embalar os foli?es durante o desfile pelo centro da cidade. Tudo contou ponto para o resultado final.

Os jurados atentos tinham uma dif?cil miss?o. Escolher qual casal representava mais o objetivo do Bloco, qual daqueles senhores e senhoras transpiravam muita vontade de viver. Um a um, cada concorrente foi se apresentando. Dan?ando... n?o desfilando. Foi assim que o j?ri pediu para que eles se apresentassem para o p?blico.

O resultado, disputado ponto a ponto, saiu ?s quatro da tarde: em 2007, quem lidera o Bloco Recordar ? Viver pelas ruas da cidade, de coroa em m?os, ? o casal Dion?sio Onofre, de 62 anos e Vera L?cia Bertges (fotos abaixo).

Vera L?cia j? participa do Bloco h? cinco anos e diz que sempre gostou de carnaval. "N?o h? prazer maior na vida que arrumar uma fantasia e desfilar pelo centro da cidade comemorando a alegria de ser uma pessoa madura" , afirma com o sorriso de quem realizou um sonho.

E acrescenta. "Eu estou sem palavras. Eu sempre quis ser rainha, mas nunca imaginei que ia conseguir" . Vera L?cia participa do concurso pela segunda vez consecutiva. "A faixa chegou na hora certa que tinha que ser", opina.

J? o rei, o m?sico Onofre Dion?sio, vai desfilar pela primeira vez. "Cheguei com sorte, j? vou desfilar com a coroa na cabe?a" , brinca. Onofre largou a guitarra pelo primeiro ano da sua vida e agora, sem trabalhar nos dias da folia, vai poder ficar s? assistindo a banda passar.

Para o colunista Social Eduardo Gomes o casal ? perfeito e vai fazer bonita durante os desfiles. Para Eduardo, os dois s?o muito animados e foram sem d?vida, os melhores da tarde. "Mas eu n?o posso deixar de dizer que, a cada ano que passa, os concorrentes ficam cada vez mais fortes", complementa com a experi?ncia de tr?s anos de j?ri.

Depois da troca das faixas, as marchinhas de carnaval tomaram conta do sal?o. Concorrentes, p?blico, funcion?rios da AMAC, o Rei Momo e a Rainha do Carnaval 2007...Todo mundo caiu na folia.

No repert?rio, as marchinhas de carnaval que embalaram tantos sonhos, tantos namoros de carnaval. A anima??o tomou conta do sal?o e a mensagem do concurso de hoje ficou bem clara: Recordar ? mesmo Viver!