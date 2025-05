Fim da tradi??o dos carnavais nos clubes? Pouca procura por bailes de carnaval nos dias atuais, faz com que os clubes de Juiz de Fora optem pelas matin?s. Alguns nem v?o realizar a festa

Renata Solano

*Colabora??o

01/02/2008

"O clube sempre foi um meio de conviv?ncia entre as pessoas, por isso o carnaval de clube era muito procurado e disputado. As pessoas queriam manter um v?nculo social e, atrav?s da inser??o nos clubes isso era poss?vel" , acredita o presidente de um clube da cidade, Mauro Paes.

Hoje, Mauro cita as academias de gin?stica, os cinemas, os bares e as casas noturnas, o shopping, os s?tios e as granjas como contribuidores para a desvaloriza??o do clube como o ?nico criador de la?os sociais.

"Acho que as festas em clube eram muito procuradas quando as pessoas tinham o interesse de encontrar com os amigos e com o resto da cidade, era status ser s?cio de um clube. Hoje, a rela??o ? diferente, as pessoas fazem mais festas em casa e t?m outros ambientes de conviv?ncia e de encontro" , afirma Mauro.

Se o motivo ? mesmo este ou n?o, o que importa ? que as pessoas sentem saudades da ?poca em que a folia era curtida dentro de um estabelecimento como o clube.

"Estes lugares s?o muito mais seguros e nos deixam mais ? vontade para brincar o carnaval. Acho uma pena a folia ter tomado espa?o nas ruas, porque a rela??o com as drogas e com a viol?ncia ? ainda maior nesse ambiente" , acredita a foli? Cidanilia de Melo Lima (foto acima ? esquerda).

Por outro lado, h? pessoas que acham que a folia deve tomar todos os espa?os poss?veis. "A festa de carnaval deve invadir todos os espa?os, mas sempre com consci?ncia e com respeito. Eu gosto de carnaval de rua (leia a mat?ria), mas no clube ? melhor para curtir com a fam?lia e os amigos pois h? mais confian?a, j? que o p?blico ? mais restrito" , comenta a foli? Neide Almada (foto acima com o filho).

E, por falar em festa em todos os cantos, ningu?m melhor do que o verdadeiro foli?o, Z? Kodak (foto acima no meio) para falar sobre o assunto. Respeitado por ser o grande respons?vel pela organiza??o da banda Daki, ele admite sentir saudades das festas em clubes.

"Senti falta, mas agora estamos fazendo reviver essa ?poca t?o especial para as pessoas que gostam de carnaval na cidade. O intuito ? levar o que est? na rua para dentro de um sal?o e fazer com que as pessoas se divirtam tamb?m nesse espa?o" , afirma.

Segundo Z? Kodak, n?o h? muita diferen?a entre o carnaval de rua e o carnaval de clube. "A folia ? a mesma, o n?mero de pessoa modifica, a seguran?a ? maior, mas a base da festa ? a mesma, h? mais diferen?a entre a festa de carnaval tradicional e os desfiles de escola de samba, ai sim a estrutura muda muito" , acredita.

Desfile de escola de samba

Um dos grandes diferenciais entre o carnaval de rua (entende-se tamb?m clube) e o carnaval de desfiles de carros aleg?ricos ? o tempo. "O carnaval das escolas de samba ? cronometrado, voc? tem um tempo para obedecer. J? o carnaval de clube n?o, voc? vai direto na festa, sem limite curto de tempo" , comenta Z? Kodak.

E voc? sabia que Juiz de Fora j? foi considerado o segundo carnaval do Brasil? Z? Kodak acredita que essa realidade mudou por causa da estrutura do carnaval atual. "Quem gosta de mais de uma escola de samba n?o pode desfilar em todas porque o desfile aqui na cidade ? tudo junto, acho que deveria ser o esquema de sorteio" , orienta.

Juiz de Fora n?o possui um samb?dramo e, muitas vezes, isso interfere nas condi?es do desfile. De acordo com o presidente da liga das escolas de samba, Edson Tostes, a estrutura montada ? boa, mas a chuva pode atrapalhar o ?nimo dos foli?es da cidade. Al?m disso, para ele o carnaval de escola de samba ? muito bonito e tamb?m animado.

Confira a programa??o nos clubes da cidade: Clube Bom Pastor



N?o vai realizar baile de Carnaval, somente matin? nos dias 03 (domingo) e 05 (ter?a) de fevereiro, de 16h ?s 21h. Clube Cai?aras



N?o vai realizar baile de Carnaval nem mantin?. Clube S?rio Liban?s



N?o vai realizar baile de Carnaval nem mantin?. Associa??o Desportiva da Pol?cia Militar



N?o vai realizar baile de Carnaval, somente matin? de 02 de fevereiro, s?bado, a dia 05, ter?a-feira, de 15h ?s 18h, com entrada franca. Associa??o Atl?tica Banco do Brasil



N?o vai realizar baile de Carnaval somente mantin?, para associados e crian?as que est?o participando da col?nia de f?rias. A matin? ser? realizada nos dias 03 (domingo) e 05 (ter?a), ?s 16h. Sesi



N?o vai realizar nem baile de Carnaval nem mantin?. Clube de T?nis Dom Pedro II



N?o vai realizar baile de Carnaval nem mantin?. Sport Clube



N?o vai realizar baile de carnaval, somente matin? nos dias 03 e 05 de fevereiro, de 16h ?s 20h. O ingresso custa R$ 5. Sesc

N?o vai realizar nem baile, nem matin?, mas possui uma extensa programa??o para o Carnaval, incluindo m?sica ao vivo. (veja a programa??o, clicando aqui)

*Renata Solano ? estudante de Comunica??o Social na UFJF