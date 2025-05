*Colabora??o: Marinella Souza

Designer: Laura Martins Ferreira

24/01/2008

O carnaval de Juiz de Fora n?o se faz s? do brilho das escolas, existe uma outra vertente que faz a alegria dos foli?es que querem curtir a festa num clima de liberdade e descontra??o.

Trata-se dos blocos, aqueles grupos que come?aram t?midos e hoje tomam lugar de destaque na folia juizforana. Apesar da tradi??o de ser fornecedora de turistas durante feriados prolongados como o carnaval, Juiz de Fora mant?m o desfile dos blocos como uma tradi??o. Para foli?es fi?is, os blocos s?o quase uma religi?o, dizem os organizadores que algumas pessoas s? aceitam viajar para o carnaval depois de sair no seu bloco do cora??o.

O sambista Mam?o, fundador do Bloco do Beco, acredita que o sucesso de seu bloco est?, justamente, no fato de desfilar antes da abertura oficial do carnaval. "Se Juiz de Fora tivesse um setor de turismo bem estruturado, o carnaval poderia ter mais ibope. Acredito que se os desfiles fossem, como ocorre em muitas cidades, em outra ?poca do ano, a tend?ncia seria atrair mais p?blico porque o carnaval ? um dos maiores feriados do nosso calend?rio e a pessoa quer mais ? viajar para descansar" , comenta.

Os blocos que fazem sucesso em Juiz de Fora, que est?o presentes em 2008 s?o os seguintes:

Confira a hist?ria de tr?s blocos da cidade - Recordar ? Viver, Banda Daki e Bloco do Beco - e a novidade que cada um deles vai trazer para o carnaval 2008.

O enredo do Bloco Recordar ? Viver para o carnaval 2008 ? "Foli?o da terceira idade no reinado da folia", fazendo uma alus?o ao tema do carnaval, que ? "200 anos da fam?lia real no Brasil". A grande novidade foi a elei??o do casal de mestre-sala e porta-bandeira.

O Bloco cede as fantasias, mas Regina comenta que, se a pessoa quiser utilizar uma fantasia que tenha em casa tamb?m ? permitido. "N?s cedemos a fantasia gratuitamente, mas a pessoa pode desfilar com uma fantasia pr?pria tamb?m. Fica a crit?rio do participante" .

"Prioritariamente, o Bloco ? para os idosos do Centro de Conviv?ncia do Idoso dona It?lia Franco, mas quem quiser participar pode se inscrever tamb?m" . Trata-se de uma festa democr?tica que pretende inserir o idoso na folia.

O Bloco Recordar ? Viver surgiu em 1986 quando, depois de um baile de carnaval ocorrido no Sport Club, privilegiando os idosos. Empolgados com a emo??o do baile, os idosos optaram por fazer o desfile na rua.

Bloco do Beco

O Bloco do Beco surgiu em 1973 quando um grupo de cerca de 12 amigos se reuniu no Bar do Beco, localizado em uma galeria do centro da cidade e pensou numa maneira de manter viva a tradi??o do carnaval. Apaixonados pelo carnaval, esses amigos freq?entavam escolas de samba e, n?o queriam perder esse contato como samba. Assim, ficou definido: o Bloco do Beco sairia na sexta - feira de carnaval para n?o atrapalhar a festa do grupo fundador.

Segundo Mam?o, o bloco sempre saiu com caracter?sticas pr?prias, tem samba enredo, personalidade. "Surgimos em uma ?poca negra da pol?tica nacional, o Bloco do Beco acabou se tornando, tamb?m, um foco de resist?ncia pol?tica" .

Mam?o conta que a c?pula do Bloco se re?ne o ano inteiro, pensando no samba, se divertindo, convivendo com as fam?lias e est? sempre de bra?os abertos para novos integrantes. Segundo o sambista, essa renova??o ? o diferencial do Bloco. "? sempre bom agregar. As crian?as, ent?o, t?m participa??o fundamental para o bloco" .

Para 2008

Para o carnaval 2008, o Bloco do Beco prepara um enredo nost?lgico. Com o enredo "Um baile no elite", o bloco pretende reviver os bailes da maior gafieira de Minas Gerais.