Carnaval n?o ? uma paix?o nacional No pa?s do carnaval algumas pessoas t?m verdadeira avers?o ? data

Marinella Souza

*Colabora??o

28/01/2008

"Atr?s do trio el?trico s? n?o vai quem j? morreu", certo? Errado. Apesar de vivermos em um pa?s que respira carnaval, algumas pessoas detestam a data e fazem quest?o de manterem-se bem longe da folia.

Para esses raros personagens do cen?rio nacional argumentos como alegria, divers?o, festa onde "ningu?m ? de ningu?m" s?o argumentos que n?o surtem qualquer efeito. Tudo o que eles querem ? um pouco de sossego nesses quatro dias.

Para o carioca Sandro Silva (no v?deo e foto abaixo de camisa preta), o carnaval n?o representa mais do que um feriado prolongado. "O carnaval nada mais ? do que uma oportunidade para reunir os amigos para uma divers?o mais tranq?ila e descansar" .

Sandro conta que ele e seus amigos sempre se re?nem e criam op?es alternativas para aproveitar o feriado. "N?s gostamos de ir para ro?a, andar ? cavalo, ou mesmo ficar em casa nos divertindo com jogos de tabuleiro, baralho ou filmes. Muitos filmes" .

E para quem acha que essa programa??o ? entediante, Sandro rebate. "? muito mais vantajoso porque gasta-se menos, diverte-se mais e descansa-se mais tamb?m. Quem vai para blocos e escolas de samba, acaba cansando mais e depois tem que voltar para o trabalho mais cansado ainda" .

Fazendo a mesma linha que Sandro, o analista de sistemas Mario Moretz Sohn Vianna da Costa considera um carnaval perfeito ficar quatro dias longe de qualquer bagun?a. "Um lugar tranq?ilo, pode ser na praia ou no campo, junto com a fam?lia e com a namorada ? o ideal para aproveitar o feriado" .

Os motivos

Os rapazes elencam a falta de limites e o tumulto como os pontos negativos dessa festa. Segundo Mario, o grande problema do carnaval em rela??o aos outros feriados ? que as pessoas n?o pensam em seus atos e acabam prejudicando os outros.

"As pessoas aproveitam o carnaval para deixar aflorar o seu pior lado. Se despem de suas travas morais e buscam o prazer carnal. Buscam o extremo sem medir as conseq??ncias. Muitos abusam das bebidas e cometem acidentes de carro. Por isso que nesta data eu evito dirigir" , justifica-se.

Sandro concorda. "? muita confus?o, muito barulho e muita gente embriagada, sem controle" . Mas pondera que existe um lado negativo de n?o gostar da folia. "? ruim porque, como a maioria das pessoas gostam, a gente acaba perdendo a companhia de muitos amigos que viajam e saem" .

Apesar de sentir falta desses amigos, Sandro acredita que a diferen?a de gostos, aumenta a diversidade de hist?rias na quinta-feira. "Na volta do carnaval o bom ? que cada um tem uma hist?ria diferente para contar" .

J? tendo experimentado a folia, ambos s?o categ?ricos: a experi?ncia n?o valeu a pena. Sandro conta que foi na empolga??o, mas n?o gostou. "Eu estava solteiro, queria curtir, acabei indo com uns amigos, mas n?o agradou muito. A noite n?o terminou bem para eles e eu me senti deslocado" .

Sentir-se fora do contexto tamb?m ? o argumento de Mario para evitar a folia da festa de Momo. "No meio da bagun?a eu me sinto deslocado, n?o gosto de muita aglomera??o. ? muito irritante. Ainda mais com um monte de engra?adinho falando besteira" .

N?o adianta, nada os far? mudar de id?ia, vestir a fantasia e curtir o carnaval num bloco, escola ou clube. Nem o amor. Questionados sobre as prefer?ncias das namoradas, ambos comemoram que as amadas tamb?m s?o avessas ? bagun?a. Mas e se fosse diferente?

"Se a minha namorada fizesse quest?o de pular o carnaval, com certeza ela perderia o namorado" , diz Sandro. Mais prudente, Mario prefere nem correr o risco de ter que perder a namorada para o Momo. "Eu, de come?o, escolheria uma namorada que n?o gosta de carnaval para n?o ter dor de cabe?a" .

*Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social na UFJF