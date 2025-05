Carnaval tamb?m ? ?poca de ... trabalhar O carnaval, diferentemente de outras datas comemorativas, n?o ? reconhecido como feriado nacional pela legisla??o do Minist?rio do Trabalho e Emprego

31/01/2008

Os dias do carnaval se aproximam e n?o tem quem n?o pergunte aos colegas de trabalho o que v?o fazer no feriado de carnaval. Uns viajam para cidades badaladas nesta ?poca, outros procuram o descanso de locais longe do som das percuss?es, h? quem escolha ficar em casa assistindo aos desfiles e muitos... trabalham. Sim, o mundo n?o pode parar de rodar.

Como ficariam a seguran?a nas ruas sem os policiais; o atendimento hospitalar sem as equipes de m?dicos, enfermeiros e atendentes; e como se hospedar em hot?is e pousadas em que funcion?rios estariam de folga? Assistir aos desfiles e notici?rios nos ve?culos de comunica??o ficaria invi?vel se todos decretassem feriado, sem contar tantas outros of?cios

O carnaval, diferentemente de outras datas comemorativas, n?o ? reconhecido como feriado nacional pela legisla??o do Minist?rio do Trabalho e Emprego (MTE). Segundo a assessoria de imprensa do MTE, se a empresa exigir que o empregado trabalhe, ele ter? que cumprir suas horas normalmente, sem receber adicional por isso.

Mas, como se sabe, algumas empresas concedem folga, mais por uma quest?o cultural. Segundo a gerente regional do MTE de Juiz de Fora, Nila Magalh?es, o que acontece, normalmente, ? um acordo entre sindicato e empregados, que trabalham outros dias para compensar a folga do carnaval.

O jornalista e promotor de festas, Jefferson Lorentz, vai trabalhar todos os dias do carnaval pela primeira vez. "A gente perde feriado, mas vale a pena porque voc? v? as pessoas felizes e participando de uma festa organizada por n?s, que tem o dedo da gente. A gente trabalha na organiza??o e em tudo, mas o melhor momento ? quando a festa come?a. Gosto de produzir e organizar, me sinto melhor assim do que sendo p?blico do evento. A gente faz assessoria do evento, v? o que est? faltando na avenida. ? gratificante ver o resultado e milhares de pessoas participando de algo que voc? ajudou a produzir" .

J? a jornalista e assessoria de impresa, Maria Aparecida Barral Ferreira, trabalha h? 24 anos no carnaval. "? um ritmo de trabalho intenso e ? um p?blico grande, muito numeroso. A gente se envolve em todas as tarefas. O principal ? gostar do trabalho e ter consci?ncia de que ? importante" , enfatiza.

O estagi?rio de Comunica??o Social Thiago Val?rio, n?o est? acostumado a trabalhar neste per?odo e queria mesmo era estar em outra cidade nos dias de carnaval. "Gostaria de estar viajando, mas faz parte da vida, do est?gio mesmo. ? uma experi?ncia que vou carregar. Fico com vontade de fugir de tudo e viajar, mas considero que esse ? investimento pessoal e espero colher os frutos cok isso mais para frente" .

Outra profissional que vai trocar a folga pelo trabalho ? a recepcionista de hotel Sandra Azalim, que formou-se h? pouco tempo e foi rec?m contratada, n?o acredita ser problema seguir a rotina de trabalho, apesar de n?o gostar muito quando as pessoas comentam que v?o viajar

"Todo mundo fica falando que vai viajar e eu vou trabalhar, mas vale a pena. Talvez na folga de domingo eu viaje para uma cidade aqui perto. Vou trabalhar at? ?s 18h, s? n?o posso dormir tarde, porque no outro dia tenho que acordar cedo, mas pelo emprego que estava procurando vale pena" , diz.

E o que seriam dos foli?es, famintos por uma comida pronta para ser servida, se os donos de restaurantes, lanchonetes e quiosques decretassem feriado nacional? Nem todo mundo est? disposto a encarar o forno depois de voltar da badala??o e muitos que desejam descansar, tamb?m querem folga do fog?o.

Ericsson Souza, gerente de restaurante, sabe disso e por isso, acostumou-se a dura rotina de trabalho nos dias de carnaval. Apesar de serem "ossos do of?cio" , como diz, o mais complicado na opini?o de Ericsson ? convecer os funcion?rios. "A gente sempre encontra alguma resist?ncia. ? dif?cil, eles v?em outras empresas fechando e tendo folga e tamb?m querem, mas t?m que vir, n?o tem jeito. Acaba sendo bom para eles, porque tamb?m ganham em cima de comiss?o, dos 10%" , comenta.