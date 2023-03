Quarta-feira, 06 de fevereiro de 2008, atualizada ?s 15h46

Uni?o das Cores, do grupo 1-B, surpreende e vence carnaval 2008

Thiago Werneck

Rep?rter



O grupo 1-A do carnaval de Juiz de Fora vai ganhar uma estreante em 2009. A escola do bairro Milho Branco, Uni?o das Cores, venceu no Grupo 1-B, com o samba "Olha s? o que ? que deu...", que agradou os jurados, sendo a grande surpresa do desfile. A escola que, em 2007, venceu o grupo de avalia??o conseguiu excelente resultado e j? est? na elite do carnaval de Juiz de Fora.

"Foi muita garra e dedica??o dessa comunidade, a gente tem que ser ainda melhor para encarar o grupo 1-A" , diz o presidente da escola Gilmar Dutra Pereira. Alegrias de uns, tristeza para quem ficou na ponta de baixo. Por um d?cimo, a escola ?guia de Ouro foi rebaixada e vai disputar o grupo de avalia??o no desfile de 2009.

Para 2009, uma poss?vel mudan?a de prefeito pode trazer modifica?es no carnaval de Juiz de Fora. Mas o presidente da Liga das Escolas de Samba Edson Tostes ressalta que a Liga n?o depende de resultados da pol?tica. "O atual local agradou a todos. A passarela do samba ficou mais larga, a estrutura confort?vel e, independente de quem assuma a prefeitura em 2009, vamos manter nosso trabalho" , afirma.

Para o pr?ximo ano, o tempo de desfiles deve diminuir. A Liga estuda passar para 60 minutos o tempo de desfile das escolas do Grupo 1-B e para 50 minutos os do grupo de avalia??o. O tempo na avenida do grupo 1-A deve permanecer de 70 minutos para cada escola.