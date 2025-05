Rela??o entre carnaval e igreja cat?lica Festa considerada pag? tem data definida de acordo com as datas santas

Renata Solano

*Colabora??o

24/01/2008

Dizem que o ano come?a, no Brasil, somente depois do carnaval. Este ano, ent?o, come?amos mais cedo. A quarta-feira de cinzas, que este ano cai no dia 06 de fevereiro, ? o marco para o carnaval, que obedece o calend?rio gregoriano e, portanto crist?o.

Na verdade, em termos de calend?rio, o Brasil segue as fases solar e lunar que s?o a base do calend?rio gregoriano. Essas determinam a data da p?scoa que ? o primeiro domingo de lua cheia depois do equin?cio da primavera no hemisf?rio norte.

"O equin?cio cai, quase todos os anos, no dia 21 de mar?o, que ? a chegada da primavera no hemisf?rio norte e para n?s a chegada do outono. E o primeiro domingo de lua cheia depois do equin?cio ? considerado o domingo de p?scoa. Esse ano o dia 21 de mar?o ? o marco do in?cio da lua cheia, portanto, o domingo de p?scoa cai, exatamente no domingo, dia 23 de mar?o" , explica o doutor em teologia, padre Jo?o Justino de Medeiros.

Segundo padre Jo?o depois de determinada a data da p?scoa, contam-se as semanas anteriores at? chegar na quarta-feira de cinzas. "A quarta-feira de cinzas ? por causa da forte atua??o e presen?a da igreja, em que exige que o per?odo da quaresma seja considerado um per?odo sagrado, onde as pessoas fazem penitencia e n?o realizam festas" , afirma.

Portanto, o carnaval s?o os dias para os foli?es festejarem e comerem carne, porque depois eles entram em um per?odo de retiro. "Retiro denominado quaresma, onde ? preciso que a pessoa reconhe?a a brevidade da vida" , conta Padre Jo?o.

Confira as pr?ximas datas

Como a lua cheia usada pela igreja cat?lica n?o ? a lua cheia "real", mas a chamada lua cheia eclesi?stica - uma s?rie de proje?es da posi??o do astro feitas no come?o da Idade M?dia -, podemos conferir as datas da ter?a-feira da folia para os pr?ximos dez anos:

2008 - 05 de fevereiro

2009 - 24 de fevereiro

2010 - 16 de fevereiro

2011 - 08 de mar?o

2012 - 21 de fevereiro

2013 - 12 de fevereiro

2014 - 04 de mar?o

2015 - 17 de fevereiro

2016 - 09 de fevereiro

2017 - 28 de fevereiro

Origem do carnaval Trata-se de um per?odo de festas regidas pelo ano lunar que tem suas origens na Antig?idade e que foi recuperado pelo Cristianismo. O per?odo do Carnaval era marcado pelo "adeus ? carne". "Para alguns o termo carnaval t?m grande rela??o com a carne, seja no sentido de alimenta??o, mas tamb?m no sentido figurativo, como o desejo sexual, por exemplo. Por isso, ? um per?odo marcado por muitas festas e ele acontece antes da quarta-feira de cinzas, que representa o ingresso ao per?odo de penit?ncia" , esclarece Padre Jo?o. Durante esse per?odo de festas, cada cidade brincava a seu modo, de acordo com seus costumes. J? o carnaval atual, com desfiles e fantasias, ? um produto da sociedade vitoriana do s?culo XIX. As cidades de Paris e Veneza foram os grandes modelos exportadores da festa carnavalesca para o mundo, com a exporta??o, por exemplo, das famosas m?scaras venezianas.

*Renata Solano ? estudante de Comunica??o Social na UFJF