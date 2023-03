Segunda-feira, 21 de janeiro de 2008, atualizada ?s 12h45

Ingressos para a arquibancada do carnaval 2008, em Juiz de Fora, j? est?o ? venda

Renata Solano

*Colabora??o

Em arquivo: Montagem da passarela do samba

O carnaval de Juiz de Fora promete agitar o p?blico da cidade. Com 400 metros de extens?o e 12 metros de largura, a pista para o desfile vai trazer muita m?sica e dan?a atrav?s dos sambas-enredos programados pelas escolas de samba.

Para garantir a folia, a venda de ingressos j? come?ou. Os convites para a arquibancada custam R$ 1 mais um quilo de alimento n?o perec?vel (exceto sal e fub?) e podem ser adquiridos no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), de segunda a sexta-feira, entre 9h e 17h.

Os convites para mesa e camarote, ainda n?o est?o ? venda. Segundo a superintendente da Funalfa, Marluce Ara?jo Ferreira, ? poss?vel que esses convites sejam adquiridos na pr?pria Funalfa. O pre?o ? de R$ 200 a mesa com quatro lugares e R$ 700 o camarote comercial com dez lugares.

*Renata Solano ? estudante de Comunica??o da UFJF