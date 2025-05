Juventude Imperial

G.R.E.S. Juventude Imperial

Enredo: "O ?ltimo Baile Da Corte Imperial Na Ilha Fiscal"

Presidente: David Chaves

Carnavalesco: Comiss?o de Carnaval

Figurinista: Waltencyr Barbosa

Compositores: Leci do Samba e Fl?vio Diogo

Int?rprete: Chiquinho Imperial e M?rcio Moreno

Coral: Ivanir Ferreira e Leci do Samba



Al?, Brasil

Se ligue no barato deste baile

Quando d. Pedro ii quis bancar

Festan?a para a corte e a nobreza

Teve fartura e tamb?m muita riqueza

Com requintes de grandeza

Que tornam este dia especial

At? a princesa

Valsava sem parar

Sem demonstrar que a

Monarquia ia dan?ar



Clareou... Um farol brilhou

Luziu na ilha fiscal (no carnaval)

Clareou... Eu sou imperial, eu sou

E a coroa vai brilhar

(Bis)



Consta

Que pairava na cidade (o rio era esta cidade)



Um clima de ansiedade

Fruto desta festa colossal

Este desejo ardente de felicidade

Embalava o baile imperial (la, la, lai?)

Houve xixi no balde

Com dondocas a tirar

Os seus corpetes



P?ra poder esborniar (?ba)

Olha o povo na pra?a

Barrado no baile

Resolveu dan?ar

Onde o pau comeu

E virou festa popular



?, ?, ?, ?, ... Chega mais que o baile come?ou

?, ?, ?, ?, ... Foi a juventude que chegou

(Bis)