Mocidade Ind. do Progresso

G.R.E.S. Mocidade do Progresso

Enredo: "O Abre Alas Que A Corte Real Acabou De Chegar"

Presidente: Marisa Petrato

Carnavalesco: Reinaldo Chagas

Compositores: Paulino Jal?o, Messias da Rocha e Moacir do Cavaco

Int?rpretes: Paulino Jal?o e Sandra Portela



Hoje meu cora??o se encanta

Minha alegria ? tanta

Venho de onde o samba ? mais raiz

Al? Mocidade

Levanta a cidade

De novo a arquibancada pede bis

(Bis)



Foi assim

Que o progresso chegou...

Chegou o rei

Hoje eu vim pra avenida

Eu vou mostrar tudo que sei

De lisboa ao cais

N?o ver? a cena nunca mais

A fuga da nobreza com sua riqueza

Deixando os sonhos para tr?s



No mar

A imponente esquadra velejou

E o rei

A nova terra encantada sonhou

Napole?o

O general que era temido deixou

O povo em profunda como??o

E ent?o

O c?u do outro lado da terra se abriu

Mostrou

A todo mundo um novo Brasil

E afinal, o Reino Unido Brasil Portugal renasce

Alegre nesse carnaval



Batam palmas

Vem cantar

Abram alas

Toda nobreza do progresso

Vai passar

(Bis)