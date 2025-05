Vale do Paraibuna

G.R.A.C.E.S. Vale do Paraibuna

Enredo: "O Quinto Dos Infernos" Da Loucura De Uma Rainha Ao Reino Do Carnaval

Presidente: Waltencir Feliciano (Cici)

Carnavalescos: Diom?rio de Deus e Michel Sad

Compositores: Paulo Carioca, Marquinho Boi, Charlles e Roger

Int?rprete: Marquinho Boi

Convidados especiais: Ivanir Ferreira

Viol?o 7 cordas: Jo?o Coca-Cola



Abram os portos

Deste para?so tropical

Deixe ancorar a folia

Aportar a euforia

Seja bem vinda a fam?lia imperial

D. Jo?o jurando la?os eternos

Veio pro "quinto dos infernos"

E se fez "rei" no pa?s do carnaval



Singrando os mares da loucura

A rainha teme ao fogo das vis?es

Em terra prova um legado de do?ura

Transformando a realeza em foli?es

(Bis)



O pr?ncipe regente

Se entrega contente

Ao som da "micareta colonial"

Dominando as emo?es

A realeza vem nas algazarras

Conquistando ruas e sal?es

Chega ao rio de janeiro



E ao som do pandeiro

Se encanta com o gingado

Da mulata sensual

Nesse cord?o a "vale" se apresenta

E a chama das tormentas

Somei ao quinto que mandei

Pra Portugal!



Meu gavi?o traz o brilho da coroa

Imponente sobrevoa

A hist?ria do pa?s

Nessa festa a irrever?ncia

Trouxe a nossa independ?ncia

E t?m um final feliz!

(Bis)