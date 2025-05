Partido Alto

G.R.E.S. Partido Alto

Enredo: "A Visita Da Fam?lia Imperial ? Princesa De Minas"

Presidente: Jorge Bento

Carnavalescos: Alberto e Nira

Compositores: S?rgio Portugu?s, P. Magalh?es, Bebeto, Edson, Ary e Nilmar

Int?rpretes: Maury, Chiquinho da Juventude e Ary



D. Pedro abra?ou o povo

Na festa de inaugura??o

Da estrada uni?o ind?stria

E a fam?lia real

Comemorou com emo??o

O tempo ... O tempo passou

O progresso aqui chegou,

Semeando a esperan?a

Com a usina de marmelos

Um salto ao futuro alcan?ou

Gerou a luz que nos conduz

Iluminando a cidade

Foi bernardo mascarenhas

A energia que trouxe felicidade

(Bis)



E assim...

O imigrante alem?o,

Caixeiro e comerciante,

"um novo caminho tra?ou..."

Chegou aqui, e aqui ficou

E trouxe, para n?s, prosperidade

Com mariano proc?pio

O sonho se tornou realidade



Olha s? que vem a?

? a verde e rosa fazendo voc? sorrir

Partido alto mostrando o seu carnaval

Transforma o samba numa festa imperial

(Bis)