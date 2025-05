Rivais da Primavera

G.R.E.S. Rivais da Primavera

Enredo: "Debret Um Franc?s Na Corte De D. Jo?o VI"

Presidente: Wilson de Souza

Carnavalesco: Comiss?o de Carnaval

Compositores: J? de Ogum - Batista Coqueiral

Int?rprete: J? de Ogum



Hoje a avenida ? a tela

E vai se transformar

A mais bela paisagem tropical

Cheio de encanto e beleza

Obra da m?e natureza

Que o mundo encontrou

Oh! Meu rio de janeiro

Para?so encantador



Terra de ?ndio que o branco habitou

Trouxeram o negro

Com batuque na senzala

Vendo a beleza a nobreza se encantou

Trouxe debret que retratou

(Bis)



Foi condecorado

E de paris ganhou o mundo

Ho iluminado! Atrav?s da tela

Mostrava a beleza e a desigualdade

Um contraste na sociedade

Cumpriu sua miss?o

Aqui fundou academia de belas artes

A arte evoluiu

? um marco no Brasil

Hist?ria que faz parte da hist?ria

E a zona norte faz a festa

S?o duzentos anos de gl?ria



Canta Brasil

Bi-centen?rio da corte portuguesa

E a rivais da primavera

Mostra Debret na passarela

(Bis)