?guia de Ouro

G.R.E.S. ?guia de Ouro

Enredo: "Em Terras De Al?m Mar ... A Epop?ia De D. Jo?o O Rei Glut?o"

Presidente: Waldel?cio Cordeiro (Sr. Wald?)

Carnavalesco: S?rgio Passos

Compositores: Paulinho Jal?o, Messias da Rocha e Moacyr do Cavaco

Int?rprete: Paulinho Jal?o

Voa ?guia de Ouro

Sonha e vem cantar

Pois no c?u da hist?ria

H? muita hist?ria pra contar

(Bis)



Era uma vez

Um rei que veio de al?m mar

Com toda sua nobreza

Para aqui plantar

F?rteis sementes de amor

De amor sem fim

Sonho que brotou

Num grande jardim

Onde a passarada vive ? sombra

Do pau-brasil e da palmeira imperial



Reinando

Entre banquetes e bailes

Tornou-se um grande estadista

Das artes n?o se esqueceu

E assim

Iluminou nossos artistas

E entre todas as conquistas

O Brasil aconteceu.



Venha acender comigo

Os lampi?es de Debret

As luzes de um rio antigo

Que a ?guia traz para voc?!

(Bis)