Demlurb

Bloco Demlurb

Enredo: O antes e o depois da fam?lia real , o Demlurb traz pro carnaval

Presidente: Luiz Carlos Masson

Carnavalesco: Claudio de Souza, Geraldinho

Compositores: Mark?o Melodia, Flavinho juventude, Henrique Gon?alves, Campissi

Int?rpretes: Mark?o Melodia, Flavinho Juventude, Caro?o

Habitada pelos ?ndios

A terra do pau-brasil se modificou

Chegou a fam?lia real portuguesa

Trazendo ares de nobreza

Construindo esse gigante promissor



Nas senzalas

Dos lamentos a revolu??o

No canto das ra?as, o povo se encanta

Batuque e gingado que fez meu samba



E assim, o tempo passou

Ent?o um mundo se fez

Solo tropical, pa?s do carnaval

Palco de tanta riqueza

Brasil, de solo verde e imponente,

De fauna e flor envolvente

Do jardim bot?nico inspirador

S?o 200 anos de uma expedi??o

Que acabou em miscigena??o



Vou varrendo a tristeza

Reciclando alegria

Demlurb na avenida faz hist?ria

Orgulho de Juiz de Fora

(bis)