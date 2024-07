Prezado cliente,

Para fazer a recarga do seu cart?o ACESSABR dirija-se at? a loja ACESSA Ponto VoIP na Av. Rio Branco, 2390 loja 103 - Edif?cio Hor?cio Dias, ao lado do Edif?cio das Cl?nicas - centro e fa?a sua recarga. A loja funciona de segunda a sexta das 08h ?s 20h e aos s?bados de 08h ?s 14h

Em breve voc? poder? efetuar sua recarga em todos os pontos de venda do cart?o ACESSABR.

Para ver seu extrato, Preencha o formul?rio abaixo: