Casa cheia de estilo e gastando pouco: conheça a consultoria online

Fabiano Teixeira 31/03/2020







Atire o primeiro saco de cimento quem nunca desanimou de modificar sua casa, ou mesmo um único ambiente, por causa dos seguintes pensamentos:

● Não sei exatamente o que fazer mas não quero contratar um arquiteto pois é caro...

● Obra gera muita bagunça e gasta muito dinheiro...

● É difícil arrumar um profissional para deixar dentro de casa...



Se você se identifica com alguma dessas questões ou tem um problema parecido, sabia que é possível contratar uma modalidade de projeto acessível economicamente, que pode ser feita totalmente on line e com ideias e sugestões de mudanças que você mesmo poderá executar?

A consultoria de ambientes tem se tornado uma tendência no mundo da arquitetura por ser uma forma mais ágil e econômica de projeto.





A quem atende?

● A quem enjoou de um ambiente e quer trocar a cara dele sem ter que comprar vários móveis novos…

● Àqueles que não conseguem organizar os móveis em sua sala, quarto ou cozinha e estão sempre arrastando-os de um lado para o outro, sem sucesso...

● Aos que querem dar vida às paredes mas têm medo de carregar nas cores...



Ou seja, atende àqueles que querem deixar sua casa funcional e cheia de estilo de forma rápida e gastando pouco.

Até cinco vezes mais barato

A consultoria de ambientes é mais prática, rápida e econômica pois pode ter seu atendimento totalmente online, propondo mudanças que você mesmo pode executar. Seu valor varia de escritório para escritório e conforme a quantidade de serviço que será realizado mas, de um modo geral, custa até cinco vezes menos do que um projeto completo de ambiente.





E como funciona?



Esse serviço normalmente é dividido em três etapas:

1. O primeiro contato pode ser online ou por telefone, onde o arquiteto busca entender as reais necessidades do cliente. Qual o seu estilo? Como é seu ambiente atual? Quanto tem disponível para investir na mudança do seu espaço?

Aqui é onde se trata, também, o preço do serviço de consultoria.

2. O segundo passo é passar todas as ideias conversadas para o papel.

No caso da consultoria on line, os profissionais te orientarão como medir os espaços e móveis que você vai reaproveitar. E indicará, ainda, se precisará de fotos ou filmagens do ambiente que sofrerá a intervenção.







3. Na última etapa, se entrega o material da consultoria: uma planta baixa do ambiente com um painel de ideias (conhecido como moodboard), indicando:



● Disposição dos móveis;

● Sugestão de itens de decoração (aproveitando os que você já tem ou sugerindo o link da loja onde você pode comprar),

● Pinturas de parede;

● Fotos com inspirações e referências para te ajudar a entender o que está sendo proposto e te ajudar a entrar no clima da reforma.







Pronto, com esse material a gente garante que você terá seu cantinho mais bonito, funcional e sem gastar muito dinheiro!

E aí? O que acha de aproveitar seus dias em casa para deixá-la cheia de estilo?

Sorteio de uma consultoria:

A Acessa.com em parceria com a Argus Arquitetura e Interiores, vai sortear uma consultoria de ambientes no dia 13/04.

Fabiano Teixeira é Arquiteto com especialização em Gestão de Projetos. Foi instrutor do EMPRETEC (curso de empreendedorismo da ONU), coordenador do curso de Arquitetura da FMG e professor de pós graduação em Design de interiores.

Faz parte da Argus Arquitetura e Interiores, que tem mais de 350 projetos residenciais, comerciais e de edifícios em diversas cidades do país. Com projetos selecionados para mostras e revistas de circulação nacional. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

