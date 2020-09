Escada caracol: que tipo de energia atrai?





Fabiano Teixeira 16/09/2020

Atualmente, a escada caracol (ou escada helicoidal) é uma estrutura coringa para economizar espaço quando se precisa ir de um andar ao outro dentro de uma mesma unidade.

Mas sabia que antes disso esse tipo de escada desempenhava uma função militar?

Elas levavam ao topo das torres, que muitas vezes eram o último refúgio em caso de invasão do castelo.

Para cumprir bem essa função de defesa, ela deveria atender a dois requisitos: ser estreita e subir no sentido horário.

Sendo estreitas só permitiam a passagem de uma pessoa por vez: isso garantia que o defensor não fosse atacado por mais de um soldado ao mesmo tempo, fazendo com que a luta fosse sempre "mano a mano", independente do contingente do exército inimigo.

E sabe por que deveriam subir no sentido horário?

Isso era outra estratégia militar: o invasor, ao subir girando para o sentido horário, ia encostando o braço direito na coluna central da escada. E, como a maioria das pessoas era destra, segurava a espada com a mão direita e tinha seus movimentos de ataque atrapalhados pela própria escada.

O defensor, por sua vez, subia de costas. A coluna da escada ficava, então, do seu lado esquerdo, deixando o direito livre. Isso facilitava o manuseio da espada, permitindo mais amplitude aos movimentos.

Para o Feng Shui



Exatamente por ter em seu "espírito original" essa característica bélica, a escada caracol não é recomendada pelo Feng Shui.

Da mesma forma que dificultava o acesso de eventuais invasores, também dificulta o acesso das pessoas da casa e a circulação da energia entre os ambientes.

Mas, se não se pode evitá-la é melhor realçá-la, minimizando e transformando o impacto que sua energia causa dentro de casa.

Que tal levar vida para esse ambiente de energia estagnada, inserindo vasos ou até mesmo um jardim ou objetos de decoração?





Ou transformar esse elemento belicoso em algo lúdico, com a instalação de um escorregador, por exemplo?

Até mesmo uma pintura vibrante ajuda a transformar a energia do local. E a cor pode ser de acordo com o Guá do ambiente para ativar a energia adequada desse cantinho.





Foto: Fabiano Teixeira

Fabiano Teixeira é Arquiteto com especialização em Gestão de Projetos. Foi instrutor do EMPRETEC (curso de empreendedorismo da ONU), coordenador do curso de Arquitetura da FMG e professor de pós graduação em Design de interiores.

Fabiano Teixeira é Arquiteto com especialização em Gestão de Projetos. Foi instrutor do EMPRETEC (curso de empreendedorismo da ONU), coordenador do curso de Arquitetura da FMG e professor de pós graduação em Design de interiores.

Faz parte da Argus Arquitetura e Interiores, que tem mais de 350 projetos residenciais, comerciais e de edifícios em diversas cidades do país. Com projetos selecionados para mostras e revistas de circulação nacional.

