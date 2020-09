Como controlar a ansiedade e o estresse com o Feng Shui 

Fabiano Teixeira é Arquiteto com especialização em Gestão de Projetos. Foi instrutor do EMPRETEC (curso de empreendedorismo da ONU), coordenador do curso de Arquitetura da FMG e professor de pós graduação em Design de interiores.

Faz parte da Argus Arquitetura e Interiores, que tem mais de 350 projetos residenciais, comerciais e de edifícios em diversas cidades do país. Com projetos selecionados para mostras e revistas de circulação nacional.

Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com