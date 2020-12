Urban Jungle: a tendência do verde dentro de apartamentos

por Rafaela Amaral - 21/12/2020 08:46

Morar em um apartamento ou não ter um jardim não são desculpas para você não ter a Natureza dentro de casa.



Um conceito que passou de tendência para realidade presente durante esse momento de isolamento social foi o conceito de Urban Jungle, ou Floresta Urbana.

Nele, as plantas saem do lado de fora da casa e invadem os cômodos, aproximando a natureza do morador.

Vasos grandes ou pequenos, painéis verdes, hortas verticais ajudam a trazer essa sensação.

Existem apartamentos que se transformam em verdadeiras florestas.

Ficou curioso? Veja mais no vídeo