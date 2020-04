Daniele Fontes é Arquiteta com vasta experiência em arquitetura de interiores. Participou da Casa Cor SP como integrante da equipe do escritório Fernanda Marques Arquitetos Associados Núcleo Residencial Luxo. Faz parte da Argus Arquitetura e Interiores, que tem mais de 350 projetos residenciais, comerciais e de edifícios em diversas cidades do país. Com projetos selecionados para mostras e revistas de circulação nacional.

Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com