Mude a cara da sua casa através das cores

Daniele Fontes 15/05/2020

Temos recebido muitas mensagens de clientes que cansados de ficar dentro de casa por causa da quarentena, têm pedido sugestões de mudanças sem gastar muito e sem precisar de quebra-quebra.



E a solução mais prática e rápida que vemos é: o USO DAS CORES!



O uso correto das cores pode dar uma cara completamente nova à nossa casa de forma barata, simples e o melhor: você mesmo pode executar!



Há diversas formas e técnicas de aplicar as cores para diferentes tipos de gostos e ambientes: monocromáticas, geométricas, em mobiliários, portas…



E hoje vamos mostrar que os ambientes monocromáticos não precisam ser monótonos.







A monocromia está sempre em alta e dá aos ambientes um ar conceitual e inusitado!



Do piso ao teto, passando pelos móveis e até mesmo pelos adornos, a ideia é que uma cor em seus variados tons preencha todo o ambiente.



Esse conceito pode ser usado de forma mais completa ou menos, de acordo com a intenção do que se pretende.



Uma composição monocromática usando um rosa terroso pode deixar o ambiente super acolhedor e nada cansativo.







E não são apenas cores fortes que entram no conceito do monocromático. Offwhites, beges, nudes e tons clarinhos também são muito bem vindos!







A partir do conceito, a ideia é brincar com as possibilidades.



Uma peça que se destaque no meio da monocromia é bem interessante. Observe que nesse ambiente todo cinza, onde mesmo as madeiras são acinzentadas, a estrutura da cama laqueada em amarelo virou o elemento de atenção.







Às vezes, a simples inserção de alguns detalhes em outra cor já é suficiente para dar uma graça a mais e mudar a atmosfera.







Para quem não quer colocar a cor em “todas” as superfícies, vale escolher um cantinho para levar a ideia do monocromático...







... ou escolher uma parede e os móveis da frente.









5 DICAS IMPORTANTES



1. Ambientes monocromáticos ganham um aspecto bastante contemporâneo e charmoso mas, para não ficarem sem graça ou monótono, enriqueça com texturas diferentes e variações do mesmo tom da cor escolhida!



2. É válido, também, pensar em inserir alguns elementos de outras cores para dar um movimento visual a esse espaço!



3. Nossa capacidade de enxergar as cores está diretamente relacionada com a iluminação do local! Considere isso principalmente ao utilizar cores mais escuras.



4. Paredes cobertas por cores mais escuras precisam de mais iluminação, lâmpadas mais fortes ou mais pontos de luz do que as paredes claras.



5. Paredes que não recebem luz direta da janela são percebidas como mais fechadas. A mesma cor, numa parede oposta à da janela, ao receber mais luz, parece mais vibrante e aberta.



Gostou dessas dicas? Se quiser saber mais sobre monocromia outras técnicas de uso das cores, preparamos um ebook gratuito para você.



Clique no link (AQUI) e mãos na massa… ou melhor, mãos na tinta.

Daniele Fontes é Arquiteta com vasta experiência em arquitetura de interiores. Participou da Casa Cor SP como integrante da equipe do escritório Fernanda Marques Arquitetos Associados Núcleo Residencial Luxo. Faz parte da Argus Arquitetura e Interiores, que tem mais de 350 projetos residenciais, comerciais e de edifícios em diversas cidades do país. Com projetos selecionados para mostras e revistas de circulação nacional. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

