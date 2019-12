Decoração ecológica para receber 2020



Raquel Campanate 30/12/2019

A passagem do ano é, comumente, marcada por um momento de reflexão sobre a nossa vida. É um período que damos uma pausa na rotina e nesse intervalo podemos fazer uma conexão conosco com mais sensibilidade. Vamos, então, pensar na festa de Réveillon como lugar simbólico deste estado de espírito, deixando que o que nos cativa internamente transborde para o mundo exterior. Minha proposta é, portanto, marcar essa festa com a temática ecológica, fazendo justiça às importantes discussões sobre impacto ambiental que foram destaque este ano. Ter uma atitude “verde” é colocar em movimento o pensamento e “arrastar” para o próximo ano essa postura.

Diferente da decoração de Natal, a festa de Réveillon é celebrada com um décor mais leve. Aproveitando esse estilo, proponho fazer uma festa tropical, minimalista, usufruindo da beleza da natureza e também com a sua inteligência que não descarta aquilo que é útil.

O que você possui que pode ser utilizado na decoração? Se inspire nessas ideias abaixo antes de comprar.

A toalha de mesa não precisa ser, necessariamente branca. Pode utilizar aquela que você guarda para ocasiões especiais, de renda, floral ou estampada. Pode, ainda, fazer combinações entre elas e utilizar ao invés de toalha um caminho de mesa. Uma ideia interessante é juntar os trilhos, fazendo uma combinação alegre como os de crochê.

Para enfeites aposte também no que você já possui como os vasos de plantas. Ao invés de utilizar muitos arranjos florais, a ideia é utilizar os vasos de flores, alguns galhos numa composição minimalista, galhos com folhas, flores permanentes, flores secas e menos ramos naturais. Ficam muito bem nesse tipo de decoração potes de vidro, garrafas para os diversos tipos de flor.



Que a sua festa seja cheia de significado, harmonia e de beleza natural.

