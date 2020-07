Sábado, 25 de julho de 2020, atualizada às 9h36

Confira dicas para limpar a máquina de lavar roupas



Os eletrodomésticos são essenciais para uma rotina atribulada e facilitam na dinâmica diária da casa. Um deles é a máquina de lavar roupas. Mesmo que ela seja usada para lavar peças, não quer dizer que esteja sempre limpa.

Com seu uso constante, o equipamento acumula resíduos diversos deixados pelas roupas, como pelos, papel, terra, pedrinhas de areia, cabelo e até parte dos produtos utilizados para a limpeza das peças, que podem ficar agarrados no interior do cesto da máquina.



Por isso, é importante limpá-la uma vez a cada um mês para evitar que manche as roupas durante a lavagem ou apresente problemas futuros em seu funcionamento.



Para uma limpeza eficaz, o mais indicado é o uso de um alvejante da sua escolha, mas algumas pessoas também optam por um tipo de produto mais natural, que é o vinagre. Ele também possui propriedade alvejante, desinfeta o equipamento sem deixar manchas e odores.



Passo a passo

Antes de começar a limpar a máquina por dentro e por fora, lave as peças que se soltam, como as gavetinhas do sabão e amaciante, o filtro central e a tampa. Elas podem ser removidas e lavadas com esponjinha embaixo da torneira, com uso de sabão ou detergente comum. Depois aplique um pano embebido em vinagre.

Boa parte das máquinas tem um filtro para reter pelos e outros resíduos. Ele também deve ser limpo. Neste caso não é necessário o uso de algum produto, basta lavar em água corrente. Se for necessário, use uma escova de dentes para alcançar cantos mais difíceis e tirar o excesso de fiapos.

Limpeza externa



Umedeça um pano macio com água morna e sabão neutro ou o próprio vinagre

Passe-o em toda a região externa da máquina de lavar, sempre molhando-o mais quando achar necessário

Usando outro pano, agora umidificado apenas com água, enxágue o produto na região externa da máquina de lavar

Termine enxugando tudo com um pano seco



Limpeza interna



Com a máquina vazia, coloque ½ litro de água sanitária ou vinagre diretamente no cesto

Em seguida, escolha o nível alto de água

Selecione a opção programa de longa duração (pesadas/muito sujas)



Deixe a máquina completar o ciclo de lavagem



