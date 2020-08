Segunda-feira, 10 de agosto de 2020, atualizada às 10h43

Entenda como a arquitetura influencia na sua saúde

Da redação



O arquiteto Fabiano Teixeira, colunista da ACESSA.com, conversou com o jornalista Jorge Júnior, nesta transmissão ao vivo (live), sobre os benefícios da arquitetura para a saúde. Visto por muitos como um trabalho relacionado apenas à estética e beleza, a arquitetura também é aplicada em situações que exigem o cumprimento de normas para garantir saúde, acessibilidade e segurança das pessoas nos ambientes que serão construídos. Para que uma farmácia ou clínica funcione, por exemplo, é exigido um projeto arquitetônico do empreendimento para que seja possível a liberação do alvará de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária.



Outro detalhe importante, ainda mais em período de pandemia do novo coronavírus, é pensar na ventilação natural adequada dentro de casa e em ambientes de trabalho. Tanto é relevante que se tornou um dos tópicos dentro das medidas previstas nos protocolos sanitários estabelecidos pelo plano Minas Consciente, que determina as adequações dos setores econômicos para o retorno gradativo e seguro. Uma condição inadequada de ventilação e uso regular de ar condicionado pode reter bactérias e vírus no ambiente e desencadear crises alérgicas, entre outros problemas.

Mais dicas do uso adequado do espaço também podem ajudar a diminuir o risco de contágio e transmissão da Covid-19. Assista o vídeo e sabia mais detalhes sobre o assunto:





