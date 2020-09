Sábado, 12 de setembro de 2020, atualizada às 10h26X

Aprenda a desencardir pano de prato

Da redação



O pano de prato é um dos acessórios mais utilizados na cozinha. Com o passar do tempo, ele começa a ficar amarelado e encardido. Por isso, nós separamos as melhores dicas de como manter o seu pano de prato limpo por mais tempo. Confira.

Remoção de manchas

Se você não tiver um produto específico, pode usar detergente de louças ou água oxigenada diretamente sobre a mancha. Aplique sobre o tecido ainda seco e esfregue sem molhar. Depois coloque de molho em água com sabão em pó bem dissolvido por 2 horas. Esfregue novamente e enxágue.

Como desencardir pano de prato

Em um recipiente, misture água, sabão em pó e água sanitária. Lembrando que esse molho só serve se seu pano for branco, para não desbotar. Em seguida, molhe o pano de prato somente com água e esfregue com sabão de coco. Depois, deixe de molho na solução do balde por 6 horas. Retire do molho, esfregue mais uma vez e enxágue.

Como retirar bolor

Para alvejar panos de prato embolorados (mofados), manchados e amarelados, use o antigo método da estufa: depois de esfregar bem as manchas com sabão de coco, coloque os panos de prato encharcados de água e sabão dentro de um saco plástico transparente e amarre. Deixe ao sol e mantenha a estufa molhada. Depois de algumas horas, enxágue e deixe secar ao sol. O calor abafado dentro do plástico ajuda a remover o bolor e as manchas.

Antes de colocar na máquina de lavar

Ferva os panos de prato por 5 minutos em uma solução de 1 litro de água e 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Depois disso, espere a água esfriar, retire os panos dessa mistura e enxágue. Então, é só colocar na máquina para lavar normalmente que os panos ficarão brancos e livres do encardido.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.