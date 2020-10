Sexta-feira, 16 de outubro de 2020, atualizada às 12h

É hora de comprar imóvel? Confira as dicas



O Portal ACESSA.com conversou com o gestor imobiliário Luciano Esteves, que fala sobre a redução da taxa de juros pela Caixa para compra de imóveis.

A partir de 22 de outubro, as pessoas físicas que assinarem contratos novos de financiamento habitacional pela Caixa Econômica Federal no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) pagarão taxas menores. O banco anunciou há pouco a redução em até 0,5 ponto percentual dos juros, que passarão a variar entre Taxa Referencial (TR) mais 6,25% ao ano e TR mais 8% ao ano, dependendo do perfil do cliente.

