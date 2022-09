Delegacia de Homicídios e PM fazem coletiva sobre ações no bairro Santo Antônio nesta terça

O delegado Rodrigo Rolli, da Delegacia Especializada em Homicídios da Polícia Civil, junto com a Polícia Militar falarão com a imprensa nesta terça-feira (13), às 9h30, sobre as ações realizadas na última segunda (12) no bairro Santo Antônio