CBMG - Incêndio em loja de móveis

Um incêndio foi registrado em uma loja de móveis da Rua Santa Rita na madrugada desta terça-feira (13), no Centro de Juiz de Fora.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, por volta de 2h50, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no endereço se deparou com a porta do estabelecimento arrombada e a loja em chamas.

Neste momento, a equipe de bombeiros também foi acionada para debelar o fogo. Após avaliação, os militares identificaram que as chamas se concentravam nos fundos da loja e em um mezanino, iniciamos o combate, sendo utilizados aproximadamente 2 mil litros d'água para extinção do incêndio.

Por se tratar de uma loja de móveis, o local apresentava muitos materiais combustíveis. Os bombeiros informam que após o combate e confinamento, foi realizado o rescaldo.

A perícia técnica da Polícia Civil foi até o local para investigar as causas do incêndio e a Defesa Civil para avaliação estrutural.

Incêndio na Rua Santa Rita - Boombeiros

Tags:

bombeiros | incêndio | juiz de fora | Rua Santa Rita