Divulgação HU/UFJF - UFJF tem 72 vagas em 28 especialidades

Hospital Universitário da UFJF oferece 72 vagas para residência médica

O Hospital Universitário da UFJF, sob gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), disponibiliza 72 vagas de residência para 28 especialidades, com acesso direto e/ ou pré-requisito. Para participar, o candidato precisa prestar o Exame Nacional de Residência (Enare), que no edital 2022/2023 contará com mais de quatro mil vagas de residências em 90 instituições em todo o Brasil. A inscrição para a avaliação deve ser feita pelo site do Enare até o dia 3 de outubro e tem o valor de R$270.



As oportunidades são para Anestesiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Dermatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia, Medicina Intensiva, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Patologia, Pediatria, Psiquiatria, Radiologia e Diagnóstico, Endoscopia Digestiva, Hepatologia, Cardiologia, Cirurgia Plástica, Endocrinologia e Metabologia, Endoscopia, Gastroenterologia, Ecocardiografia, Hematologia e Hemoterapia, Infectologia, Pneumologia, Reumatologia e Urologia.



O processo seletivo envolve instituições públicas e privadas sem fins lucrativos com vagas de programas de Residência Médica ou de Residência em Área Profissional da Saúde (Uniprofissional ou Multiprofissional), reconhecidos pelo MEC e que possuam vagas autorizadas com financiamento das bolsas garantido.



O envio da documentação e o prazo para a análise curricular ocorre entre os dias 15 de setembro e 5 de outubro. As provas objetivas estão marcadas para o dia 6 de novembro nas capitais de todos os estados e Distrito Federal, além de 23 grandes centros. A expectativa de divulgação do resultado é para o final de 2022, já que a matrícula dos aprovados está prevista para ser realizada entre os dias 10 de fevereiro e 31 de março de 2023.

O processo do Enare visa a otimizar a forma de seleção de residentes, oferecendo benefícios para as instituições e para os candidatos. A metodologia que chega à sua terceira edição, permitiu que menos vagas ficassem ociosas e também contribuiu para a redução de custos e carga burocrática sobre os exames individuais, cumprindo também a função de ampliar a qualificação da seleção. São listadas como vantagens para o candidato a redução do custo, o estabelecimento de data única para a realização das provas, aplicação em todas as capitais e algumas cidades-polo, possibilidade de escolha do local em que o residente queira atuar, dentre outras.



O mecanismo de classificação do Enare é semelhante ao do Enem/Sisu. A nota alcançada pelo candidato no Exame é utilizada para indicar onde ele pretende atuar. O sistema fica aberto por um período determinado para que cada candidato registre o local de sua preferência. As melhores notas se sobrepõem às menores, determinando, ao fechar, quem ocupará as vagas. Em seguida, ele é aberto novamente para preencher as vagas ociosas e para a formação de cadastro reserva, reduzindo muito a possibilidade de deixar vagas ociosas.



A primeira edição do exame, realizada em 2020, contou com mais de 4,1 mil inscritos disputando 304 vagas em oito hospitais da Rede Ebserh/MEC e um hospital militar. A segunda edição, realizada no ano passado, contou com mais de 32 mil inscritos para 3,2 mil vagas em 81 instituições.